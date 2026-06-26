La Liga ACB tiene confirmados a doce equipos en competiciones europeas a falta de la FIBA Europe Cup

Con la invitación al San Pablo Burgos de Porfirio Fisac para la Eurocup, la Liga Endesa ACB ya tiene confirmados a doce equipos en competiciones europeas para la próxima temporada. Solo falta por conocer quién estará en la FIBA Europe Cup, con el Basquet Girona como principal candidato al no conseguir puesto en la Eurocup, como era su intención, y la duda de si estará el Hiopos Lleida, a quien le correspondería la segunda plaza por puesto en la clasificación.

Quien no estará en esa lista será el Casademont Zaragoza, que tras una agónica campaña y un decimoquinto puesto en la última Liga ACB no disputará esta vez competiciones europeas después de tres temporadas consecutivas en la FIBA Europe Cup. El club aragonés tendrá así un curso más tranquilo, con un solo partido a la semana y la posibilidad de que Gonzalo García de Vitoria y su cuerpo técnico dispongan de más tiempo para trabajar con el equipo.

De momento son ya doce los clubs españoles que estarán en Europa la próxima temporada, con novedades importantes en la Eurocup, que ha pasado de un solo equipo el pasado curso (Manresa) a tres la próxima campaña. Así, se mantienen en la Euroliga el Real Madrid, el Barcelona, el Baskonia y el Valencia, mientras que a la Eurocup irán el Tenerife, con una licencia de cinco años, el Kids&Us Manresa con licencia de un año y el San Pablo Burgos, a quien la Euroliga ha concedido la invitación que quedaba pendiente.

También están confirmados ya los cinco equipos españoles que disputarán la Basketball Champions League. Serán el Unicaja, el Joventut, el UCAM Murcia y el Bilbao Basket, que ya están clasificados para la fase de grupos, y el Río Breogán, que deberá disputar los torneos de clasificación. En caso de no obtener plaza para la BCL podrá disputar la FIBA Europe Cup.

Esta es la única competición que no ha desvelado todavía a sus participantes. Cada federación adscrita a la FIBA tiene dos plazas, si bien pueden ser tres en el caso de que el campeón defienda su título. En este caso el Bilbao Basket, tras conquistar dos trofeos consecutivos, ha dado el salto a la BCL.

Por clasificación, criterio que la FIBA tiene en cuenta para conceder sus plazas, una será para el Basquet Girona, muy interesado en regresar a Europa y que descartó hacerlo a través de la Eurocup por la dificultad y desgaste del torneo. El siguiente en la tabla fue el Hiopos Lleida, decimocuarto clasificado, y a continuación quedó el Casademont Zaragoza, decimoquinto tras el milagro de Lugo.

De esta forma, el equipo masculino no disputará competiciones europeas la próxima temporada después de tres campañas seguidas en la FIBA Europe Cup. En la temporada 2022-23 tampoco jugó en Europa después de otro trienio por el continente, con dos cursos en la BCL y otro en la FEC, convirtiéndose entonces en el primer club español en disputar este trofeo. Sí volverá a estar en Europa el conjunto femenino, que obtuvo su plaza para la Euroliga como campeón de la fase regular de la Liga Femenina Endesa.