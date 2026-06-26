El Praga hace oficial el fichaje de Aminata Gueye tras su salida del Casademont Zaragoza

El USK Praga, campeón de la Euroliga en 2025, ha hecho oficial la incorporación de Aminata Gueye para la próxima temporada. La pívot francesa pagó el pasado mes de mayo su cláusula de rescisión para romper el contrato que le unía al Casademont Zaragoza hasta el verano de 2027 y que había firmado en 2025 al incorporarse al club aragonés.

"La pívot francesa Aminata Gueye se une al equipo ZVVZ USK Praga. La internacional francesa de 23 años llega con experiencia en las competiciones europeas más prestigiosas. La temporada pasada militaba en el Casademont Zaragoza, con el que consiguió el tercer puesto en la Euroliga y la medalla de plata en la Liga española. Antes de unirse a la selección española, jugó en el Villeneuve d'Ascq LM, equipo francés con el que adquirió experiencia en la Euroliga y la Eurocopa", resume el conjunto checo en su nota oficial.

Aminata Gueye se despidió del Casademont Zaragoza a finales de mayo. "Nunca olvidaré mi experiencia aquí en Zaragoza. El cariño que me dieron los aficionados y cómo me hicieron sentir fue algo realmente especial, y les doy las gracias a todos por ello", dijo la gala en su despedida.

"La jugadora francesa tenía un año más de contrato, pero ha activado la cláusula de salida diciendo adiós a Zaragoza", indicó por su parte la entidad. Desde el club añadieron que "queremos agradecerle su trabajo, compromiso y profesionalidad durante el tiempo que ha formado parte de nuestro proyecto. Aminata ha demostrado siempre una gran actitud y predisposición, tanto dentro como fuera de la pista, aportando al equipo en todo momento".

El Casademont Zaragoza ya ha reforzado su juego interior con Astou Ndour, internacional española, si bien la jugadora nacida en Senegal no se incorporará al equipo hasta enero de 2027 por motivos personales. Unos motivos que le han llevado a renunciar a la WNBA esta campaña, competición de la que posee un anillo al proclamarse campeona en 2021. De esta forma Carlos Cantero contará con Fingall, Hempe y Hermosa por dentro hasta que se incorpore Ndour.