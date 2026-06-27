El Casademont ficha a Aisha Sheppard, una 'francotiradora' campeona de la WNBA

El Casademont Zaragoza ha realizado un fichaje de campanillas y, sobre el papel, un salto de calidad a su juego exterior. Aisha Sheppard, campeona de la WNBA con Las Vegas Aces en el 2022, es nueva jugadora del conjunto zaragozano por una temporada y se convierte en el tercer fichaje tras el de Astou Ndour, aunque la pívot se incorporará en enero, y el de Carla Brito.

La norteamericana es una escolta de 1.75 y 27 años con pasaporte jordano, por lo que ocupa plaza de extracomunitaria, la segunda y última junto a Nadia Fingall.

"Con experiencia en la Liga Femenina Endesa tras su paso por Clarinos Tenerife, la nueva jugadora de Casademont Zaragoza posee un amplio bagaje en el baloncesto internacional. Su explosión en la NCAA llegó con Virginia Tech Hokies, donde dejó una gran huella: máxima anotadora histórica del programa con 1.883 puntos; récord de la Atlantic Coast Conference (ACC) en triples anotados durante su etapa universitaria; primer equipo All-ACC (2021) y dos veces Segundo Equipo All-ACC", aseguró el club.

Con el Clarinos Tenerife, en la temporada 22-23, logró 16.1 puntos por partido, la cuarta de toda la Liga Femenina Endesa, 3.5 rebotes y casi un robo por encuentro en casi 31 minutos de juego de media, con un porcentaje de acierto de tres de un 37,4%. Lo peor, sus 2.6 balones perdidos por choque. El Casademont ha firmado a una tiradora pura (de hecho lanzó más veces de tres que de dos en su año en Tenerife) y una jugadora acostumbrada a tener el balón. Además, dejó el Clarinos para preparar la temporada de la WNBA.

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"Fue elegida en el puesto 23 del draft de la WNBA por Las Vegas Aces y formó parte del equipo campeón y de la Commissioner’s Cup en 2022. Después ha desarrollado una extensa carrera internacional jugando en ligas como la mejicana, española, polaca, puertorriqueña, turca o china. La temporada 25-26 militó en el Xiamen Egrets chino con unas medias de 20.5 puntos, 4.4 rebotes y 3 asistencias y 2.8 robos por encuentro, para 16.2 de valoración", agregó el Casademont Zaragoza.