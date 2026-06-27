Matija Lukic, jugador del Casademont Zaragoza, cae de pie en su debut con la selección de Serbia en el Mundial sub-17
El escolta del conjunto rojillo fue el segundo máximo anotador en la derrota de su combinado ante Australia (88-66) en el torneo disputado en Turquía
Ni siquiera una victoria ha necesitado Matija Lukic para deslumbrar en su debut con la selección de Serbia y en una cita de máxima exigencia. La joven perla del Casademont Zaragoza, que irrumpió en Liga ACB con solo 16 años, se ha estrenado este sábado con el combinado nacional serbio en el Mundial sub-17 que se disputa en Turquía.
Si bien Lukic no pudo obtener la victoria para su selección ante la de Australia (88-66), el escolta del conjunto rojillo se marchó siendo el segundo máximo anotador del partido y dejando una de las mejores sensaciones. El serbio, nacido en Países Bajos, sumó un total de 16 puntos (superado solo por su compañero Nikola Kusturica, con 17), con 4 de 7 en tiros de tres.
Además, Lukic, líder de su equipo en minutos con 25:24 en pista, contribuyó también con 4 rebotes y 2 asistencias para conseguir 13 puntos de valoración. La selección de Serbia ha perdido el primer partido de la fase de grupos del Mundial y buscará la clasificación para la siguiente ronda, primero este domingo a las 11.00 horas ante Venezuela y, por último, el martes a las 16.30 ante Costa de Marfil.
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