Matija Lukic, base del Casademont Zaragoza, sigue con paso firme con Serbia en el Mundial U17
El jugador del U22 tuvo un partido menos brillante que el estreno del campeonato, pero aportó 7 puntos en el triunfo contra Venezuela
Después de un estreno muy bueno con 16 puntos en el Mundial U17, en la segunda jornada Matija Lukic no tuvo un encuentro tan brillante en lo individual, pero aportó 7 puntos en la clara victoria por 84-53 contra Venezuela en un duelo sin historia y de mucha diferencia entre ambos conjuntos.
El base del Casademont Zaragoza U22, que debutó con 16 años y 23 días con el primer equipo rojillo el pasado mes de noviembre en la FIBA Europe Cup, disputó casi 18 minutos e hizo 6 de valoración. Cogió 3 rebotes, dio 2 asistencias, robó un balón y perdió 4 en el choque disputado en Estambul.
El mejor jugador de Serbia fue Nikola Kusturica, la estrella del Barça U22, que ha sido rival del Casademont Zaragoza y, por tanto, de Lukic en esta última temporada y que, como el jugador del club aragonés, es una de las grandes promesas del baloncesto europeo. De hecho, Kusturica estaría planteándose irse a la NCAA o permanecer en el conjunto azulgrana.
Con el triunfo, Serbia es segunda de grupo con una victoria y una derrota, empatado con Costa de Marfil, su próximo rival, y que tiene los mismos registros, por lo que necesitará una victoria para tener un mejor cruce en la ronda de octavos de final.
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