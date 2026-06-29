El campus de Albarracín del Basket Zaragoza da el pistoletazo de salida con la visita de Jaime Fernández

El Campus de Verano de Albarracín de la Fundación Basket Zaragoza ha dado el pistoletazo de salida a una nueva edición que volverá a convertir la localidad turolense en el epicentro del baloncesto, la convivencia y los valores durante las próximas semanas.

Con los cuatro turnos completos, cerca de 500 niños y niñas disfrutarán este verano de una experiencia única, consolidando al Campus como una de las citas deportivas y educativas de referencia en Aragón en este periodo estival. En este primer turno ya son 125 participantes los que viven una semana repleta de entrenamientos, actividades, diversión y aprendizaje en un entorno incomparable.

Mucho más que baloncesto, el Campus de la Fundación Basket Zaragoza es un espacio donde crecer dentro y fuera de la pista, fomentando valores como el compañerismo, el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo, siempre de la mano de un equipo técnico y humano especializado. Y que cuenta con sorpresas, como las visitas de jugadores y jugadoras de nuestros primeros equipos. Entre ellos, el primero ha sido Jaime Fernández, que ya ha estado con los participantes este mismo lunes.

Además, una edición más gracias a las becas, 10 niños y niñas podrán disfrutar de la experiencia de forma completamente gratuita. Una iniciativa impulsada por la Fundación Basket Zaragoza en colaboración con el Departamento de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel, la Comarca de la Sierra de Albarracín y el Ayuntamiento de Albarracín, que reafirma el compromiso de todas las instituciones por acercar el deporte a todo el mundo.

Con el cartel de 'completo' en todos sus turnos y cientos de sonrisas por delante, el Campus de Albarracín vuelve a demostrar que el baloncesto es mucho más que un deporte: es una experiencia que deja huella y un verano que los participantes recordarán para siempre.

Por otro lado, el balón ya está en el aire en otras dos citas veraniegas de la Fundación Basket Zaragoza. En una nueva edición, los campus del Estadio. Miralbueno El Olivar y el CPI San Jorge ya están en marcha y llevan el baloncesto hasta la capital aragonesa.