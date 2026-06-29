Carla Leite y lo (casi) nunca visto en la WNBA: récord de anotación personal y cuatro prórrogas

Partido para el recuerdo el que se vivió la pasada madrugada en la WNBA. Las Washington Mystics superaron a Portland Fire por 124-123 en un encuentro en el que tuvieron que jugarse hasta cuatro prórrogas para decidir al ganador. Sobre la pista había caras conocidas del baloncesto español como Alicia Flórez o Megan Gustafson, pero la que acaparó casi todas las miradas fue una exjugadora del Casademont Zaragoza, Carla Leite.

La francesa se fue hasta los 32 puntos (su récord personal en la WNBA) y dejó unas cuantas acciones destacadas que se han hecho virales en las redes sociales. Entre ellas, dos espectaculares triples con los que logró forzar dos de las prórrogas del choque. Una actuación estelar que, aunque no puedo evitar la derrota de las suyas, le confirma como una de las jugadoras que más esta dando que hablar en la mejor competición del mundo.

Leite fue la máxima anotadora del encuentro (junto a Citron) en un choque en el que jugó 48 minutos. Además de esos 32 puntos, la ex del Casademont aportó 9 asistencias y 6 rebotes. Por contra, la base cometió 6 pérdidas y 5 faltas en un tremendo duelo que se acabaron llevando las locales.

Procedente del Villeneuve D'Ascq francés, Carla Leite llegó en junio del año pasado y firmó para dos temporadas en Zaragoza. Sin embargo, la jugadora se marchó a Portland a golpe de cláusula. En este sentido, a principios de este mes de abril, la jugadora cambió de equipo en la WNBA tras el Draft de la Liga, pasando de estar en las Golden State Valkyries a ser elegida por Portland Fire.