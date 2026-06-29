Jesús Ramírez, exentrenador del Casademont Zaragoza, regresa a la Bundesliga alemana, donde fue técnico del año

Jesús Ramírez vuelve al lugar en el que más brilló como entrenador. Tras un curso muy complicado como entrenador en el Casademont Zaragoza, el barcelonés regresa a la Bundesliga alemana, donde va a dirigir al Bamberg por las próximas tres temporadas, donde disputará la Basketball Champions League.

"Querida familia de Bamberg Baskets, ¡Freak City! Es un gran honor para mí formar parte de una organización tan importante y con tanta historia. Siempre he admirado su pasión y espíritu, ¡y me emociona mucho que ahora sea mi propia organización! ¡Estoy deseando empezar y asegurarme de que puedan sentirse orgullosos de su equipo! ¡Vamos, Bamberg!", dijo en sus primeras palabras como técnico del cuadro alemán.

En 2025, justo antes de su llegada a Zaragoza, fue elegido mejor técnico de la temporada, al frente del Braunschweig. Fue tercero de Liga, hito que no lograba el club desde el año 2003, y hacía seis temporadas que ni se clasificaba para las eliminatorias por el título.

Tras formarse en equipos catalanes y dirigir en la Primera Catalana, el técnico se marchó a la Bundesliga en 2011 para ser entrenador ayudante en el Ratiopharm Ulm. Precisamente con el conjunto de la farmacéutica visitó Zaragoza hace diez años, en 2015, para disputar un partido de Eurocup.

En Ulm estuvo seis temporadas, hasta que en 2017 regresó a España para integrarse en el cuerpo técnico de Carles Durán en el Bilbao Basket. A partir de 2018 emprendió ya varias aventuras en solitario, como entrenador principal. Primero en el Alba Fehérvár húngaro, luego en el Wilki Morskie Szczecin polaco y, desde 2021, regresó a la Bundesliga para hacerse cargo del Basketball Löwen Braunschweig.

Sin embargo, la temporada terminó de forma abrupta el pasado mes de febrero tras perder con el Asisa Joventut, en la que fue la sexta derrota consecutiva en Liga Endesa y tras haber caído en la FIBA Europe Cup en otra participación muy lejos de las expectativas.

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Dejó al equipo con dos victorias de margen con el descenso, que se libró de forma milagrosa en el último segundo con un triple de Spissu en Lugo. Tuvo un evidente divorcio con la plantilla y, aunque Ramírez tuvo su parte de cuota en el fracaso de la temporada, la calidad y carácter del equipo acabó siendo la causa principal junto a una muy deficiente planificación deportiva. "Gracias a los jugadores que hayan tenido compromiso", apuntó en su marcha.