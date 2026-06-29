Casademont Zaragoza
Ornella Bankolé, jugadora del Casademont Zaragoza, también se va a la WNBA
El club aragonés, al igual que en el caso de Nadia Fingall, anuncia que la francesa volverá tras la temporada estadounidense
Ornella Bankolé, jugadora del Casademont Zaragoza se marcha a Estados Unidos para jugar la WNBA. Aunque, para tranquilidad de la Marea Roja, el caso de la francesa es idéntico al de Nadia Fingall, volverá a la capital aragonesa cuando finalice la temporada estadounidense.
Así lo ha anunciado el club. "Bankolé afrontará un nuevo reto en su carrera profesional con su incorporación a la WNBA, donde competirá durante los próximos meses al más alto nivel antes de volver a Zaragoza. Desde el Casademont Zaragoza queremos felicitar a Ornella por esta nueva oportunidad en la mejor liga femenina de baloncesto del mundo y desearle el mayor de los éxitos en su aventura en Estados Unidos", explica la entidad en un comunicado.
La alero francesa ha sido una de las piezas destacadas de una temporada histórica para el Casademont Zaragoza, en la que el equipo femenino conquistó la Supercopa, alcanzó la tercera posición en la EuroLeague Women y disputó la final de la Liga Femenina Endesa. Durante la competición nacional, Bankolé ha participado en 35 encuentros de Liga Femenina Endesa, promediando 9,3 puntos, 2,9 rebotes y 19,72 minutos, con 8,6 créditos de valoración media. En EuroLeague Women, la internacional gala ha firmado un promedio de 6,5 puntos, 2,8 rebotes y 1,1 asistencias por partido.
La renovación
Por su tremendo rendimiento, el Casademont Zaragoza decidió apostar por su continuidad cuando parecía una de las jugadoras que podía abandonar la disciplina aragonesa. Sin embargo, jugadora y club llegaron a un acuerdo para que el Príncipe Felipe pueda seguir disfrutando de la energia de la francesa. "Estoy superilusionada y tengo muchas ganas de vivir emociones junto a vosotros. Ojalá vayamos a levantar un título. Os espero en septiembre y os doy muchos besos", comentó Bankolé cuando, en mayo, se anunció su renovación.
Sin embargo, y a la espera de saber en qué franquicia de la WNBA recala, ahora parece que la vuelta de Bankolé se retrasará, al igual que la de Fingall, y deja al Casademont en una situación comprometida en la que afrontará las primeras semanas de la temporada con pocos efectivos.
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