El contrato de Ornella Bankolé, jugadora del Casademont Zaragoza, con Toronto Tempo es de solo 15 días

Por mucho que el Casademont Zaragoza anunciara que Ornella Bankolé va a jugar en la WNBA, el futuro de su jugadora en la mejor competición del mundo de baloncesto femenino es una incógnita. Lo que está claro es que la francesa ha cruzado el charco para cumplir su sueño, aunque de momento lo único que tiene garantizado es ser una más de la plantilla de Toronto Tempo hasta el 13 de julio.

Ese es el final, por el momento, de su contrato de desarrollo con la franquicia americana. Eso no quiere decir que Bankolé vaya a tener que hacer las maletas y volverse a casa ese día. Ni mucho menos. Ese vínculo puede ir ampliándose si las dos partes están de acuerdo.

Para entender la figura del contrato de desarrollo, hay que explicar que cada equipo WNBA debe tener 12 jugadoras de plantilla, y además puede añadir hasta dos jugadoras de desarrollo. Esas plazas extra no cuentan contra el límite salarial del equipo. La jugadora de desarrollo puede estar en la dinámica diaria: entrenamientos, viajes, reuniones, adaptación a los sistemas, preparación física y táctica. Es una forma de que el club la evalúe y la forme sin darle todavía una ficha WNBA completa.

El contrato

La regla general es que puede ser activada para un máximo de 12 partidos de temporada regular. Es decir, no está disponible automáticamente como una jugadora normal cada noche. Toronto decide cuándo activarla, normalmente por necesidad deportiva, lesiones, rotaciones o para probarla. Además, no podría jugar playoff. Aunque ese contrato, si se hace un hueco en la plantilla, podría convertirse en uno normal. El salario que va a percibir Bankolé es de 750 dólares semanales y 6.136 dólares por partido jugado.

Por su tremendo rendimiento, el Casademont Zaragoza decidió apostar por su continuidad cuando parecía una de las jugadoras que podía abandonar la disciplina aragonesa. Sin embargo, jugadora y club llegaron a un acuerdo para que el Príncipe Felipe pueda seguir disfrutando de la energia de la francesa. "Estoy superilusionada y tengo muchas ganas de vivir emociones junto a vosotros. Ojalá vayamos a levantar un título. Os espero en septiembre y os doy muchos besos", comentó Bankolé cuando, en mayo, se anunció su renovación.