Cuba llama al jugador del Casademont Zaragoza Anthony Rodríguez para la ventana FIBA

Cuba afronta una ventana FIBA trascendental para sus intereses en el torneo de clasificación para el Mundial de Catar 2027 porque necesita vencer en los dos partidos que afronta esta semana, en Panamá el viernes y en Uruguay el domingo, para mantener sus opciones de llegar a la cita mundialista tras haber caído en los cuatro primeros partidos del clasificatorio.

Para tan importantes citas, la selección cubana ha llamado a Anthony Rodríguez, jugador del Casademont Zaragoza U22, como uno de los doce elegidos para afrontar una misión en la que la selección cubana no se puede permitir ni una derrota más. La primera cita tendrá lugar en Ciudad de Panamá en un duelo en el que ambos conjuntos llegan con necesidad urgente de sumar. Tan solo dos días después, Montevideo acogerá un partido en el que Cuba se juegue el todo por el todo o la honra frente a una Uruguay ya clasificada.

Este viernes 3 de julio el pívot de 2,11 m cumplirá 20 años. Pero esta convocatoria no ha sido un regalo. El cubano se ha consolidado como una de las referencias interiores del filial rojillo. En los 29 partidos que ha disputado a lo largo de la temporada ha registrado una media de 16 minutos sobre la pista por encuentro. En ese tiempo, ha destacado con un 63,2 % de acierto en tiros de dos lo que le ha permitido promediar 7,9 puntos por partido. Datos que junto al promedio de 4,9 rebotes, repartidos casi a partes iguales entre ofensivos y defensivos, reflejan su notable impacto en la pintura.

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No se trata del primer miembro de su familia en representar a Cuba internacionalmente. Su madre, Judith Águila, es una histórica jugadora de la selección caribeña que disputó los Juegos Olímpicos de Barcelona '92 y de Atalanta '96. De hecho, Anthony Rodríguez ha adoptado el apellido de su madre como apodo y es común escuchar en las narraciones oficiales de la Liga U22 cómo hacen referencia a él como "el águila".