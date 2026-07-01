La Serbia de Lukic se mete en cuartos del Mundial U17 con 11 puntos del jugador del Casademont Zaragoza

Le va bastante bien a Matija Lukic, jugador del Casademont Zaragoza, en el Mundial U17. De hecho, está sinendo la segunda referencia anotadora de una Serbia que ya está en cuartos. Serbia ya está en cuartos de final después de ganar a Nueva Zelanda por 91-121 en octavos en un encuentro en el que el del Casademont se fue hasta los 11 puntos, tres rebotes y dos asistencias.

Su fase de grupos fue muy sólida: 16 puntos ante Australia, 7 ante Venezuela y 16 ante Costa de Marfil, para cerrar esa primera fase con 13 puntos, 4 rebotes y 2,3 asistencias de media. En números, Lukic, nacido en 2009 y de 2,02 metros, promedia ahora 12,5 puntos en 22,2 minutos, con 50 puntos en 4 partidos, 42,9% en tiros de campo, 30,4% en triples y 46,7% en libres. Está como 28º anotador del torneo y sigue siendo el segundo máximo anotador serbio, solo por detrás de Nikola Kusturica, del Barcelona