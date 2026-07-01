Yusta y Pradilla, en la lista final de 12 de España para los duelos ante Dinamarca y Georgia
Los dos han sido incluidos por Chus Mateo y el objetivo es cerrar matemáticamente un liderato que está virtualmente certificado
La selección española de baloncesto, con un balance de cuatro victorias y ninguna derrota, tratará de prolongar sus buenas sensaciones en la última ventana de esta primera fase de clasficación al Mundial de Catar 2027 ante Dinamarca, colista del grupo, que dejaría el liderato amarrado.
Tanto Santi Yusta, capitán del Casademont Zaragoza, como el aragonés Jaime Pradilla, flamante campeón de la Liga Endesa con el Valencia Basket, están en la lista definitiva de 12 jugadores de Chus Mateo.
'La Familia', cuyo liderato está virtualmente certificado, con Georgia como único opositor, jugará este jueves en la Caja Mágica para mantener sus buenas sensaciones y acceder a la próxima ronda de clasificación con todo victorias, ya que los triunfos y las derrotas son acumulables y cuentan para la siguiente fase.
Para no acabar como líder del grupo A, España debería caer en estos dos próximos compromisos y Georgia ganar, primero a Ucrania, y después a la selección por una mínima de 30 puntos.
En el entrenamiento de este jueves, el seleccionador nacional, Chus Mateo, remarcó la importancia del duelo ante los daneses, que, pese a no haber conseguido ninguna victoria, son un rival peligroso.
"Un partido importante. Espero que estemos transmitiendo bien la importancia de lo que supondría una victoria más. Dinamarca es un rival aguerrido. Seguramente nos va a poner muchas trabas y las cosas difíciles y nosotros tenemos que estar tranquilos", analizó Mateo antes del entrenamiento del equipo en la Caja Mágica.
Una de las dificultades de esta ventana es el estado de forma de los jugadores, ya que muchos de ellos terminaron de competir hace meses y otros hace tan solo hace unos días. Pese a ello, el técnico confía en que se pueda dar un buen papel y no se note demasiado sobre la cancha.
"Hay una disparidad de ritmos, de competición y estados de forma diferentes. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a todas estas cosas. Nosotros tenemos que dedicarnos a jugar. Estamos encantados y agradecidos de tenerles (a los jugadores) y ellos van a hacer todo lo posible para dar el máximo. Trataremos que no se note tanto esa disonancia", aseveró.
Pese a que el domingo habrá un nuevo encuentro en Tiflis ante Georgia, Mateo insiste en que la idea es "el presente" y se centra en Dinamarca: "De momento vamos a pensar en sacar este partido".
España, ya clasificada para la siguiente ronda, buscará acabar invicta en este fase de clasificación. La suma acumulada contará para la fase posterior, cuyos rivales saldrán del grupo B, en el que actualmente están Grecia, Portugal, Montenegro y Rumanía.
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