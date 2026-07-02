El Casademont Zaragoza ficha a Guillem Vives como sustituto de Spissu en el puesto de base

El Casademont Zaragoza ha informado este jueves de que el club ha llegado a un acuerdo con Guillem Vives (33 años, 1,92m) para que el base español se una a la dirección de juego de los aragoneses hasta junio de 2028. El catalan, hasta ahora en el Joventut de Badalona, ha sido el elegido para sustituir a Marco Spissu y acompañar al canadiense Bell-Haynes en el puesto de base.

Vives es uno de los bases españoles con mayor experiencia y trayectoria en la Liga Endesa, con más de 440 partidos disputados. Formado en la cantera de la Penya, debutó con el primer equipo en la temporada 2012-13. Su irrupción fue inmediata y en la campaña 2013-14 ya se consolidó como una de las grandes promesas del baloncesto español, siendo reconocido como Mejor Joven de la Liga Endesa.

Cambió el verdinegro por el naranja de Valencia Basket, donde permaneció durante siete temporadas. En su etapa como taronja fue campeón de la Liga Endesa (2017), la Supercopa de España (2017) y la EuroCup (2019). En la temporada 2021-2022 regresó al Joventut, club del que procede y con el que también ha disputado Basketball Champions League este último curso. Con la Selección Española, Guillem fue campeón de Europa U18 en 2011, y ya con la absoluta, repetiría título europeo en 2015 y medalla de bronce en el Eurobasket de 2017. "¡Bienvenido a Zaragoza, Guillem!", le desea el club en el comunicado en el que anuncia su incorporación.