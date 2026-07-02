La DPZ reduce la subvención al Casademont femenino por segundo año consecutivo

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ya ha aprobado el reparto de su plan de ayudas para entidades deportivas aragonesas que participen en competiciones oficiales en el año 2026. La cuantía total es exactamente la misma que en 2025, 900.000 euros, a los que hay que sumar los 300.000 que la DPZ concede al Basket Zaragoza SAD, es decir, al equipo masculino del Casademont. Este año son 33 los clubs beneficiados, seis más que los 27 que recibieron ayudas en 2025.

Esto ha hecho que hasta 16 clubs vean reducida su ayuda en este 2026, entre ellos el Basket Zaragoza 2002 CD, es decir, el equipo femenino que, por segunda temporada consecutiva, ha alcanzado la final de la Liga Femenina Endesa. El conjunto aragonés recibirá este año 55.622,84 euros, 23.800 euros menos que los 79.449.59 que percibió en 2025. En 2024 la cantidad asignada fueron 100.000 euros, la más alta desde 2021 ya que hasta ese momento la cifra estuvo en torno a los 25.000 euros.

El Casademont femenino también ha visto reducida la ayuda que percibe del Gobierno de Aragón, que en su última partida, la de 2025, se quedó en 196.879,58 euros por los 317.698,22 de 2024. Por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, la última asignación conocida, la de 2023, fue de 124.000 euros.

El club que más percibe es la SD Tarazona, que compitió en Primera RFEF hasta su descenso deportivo, y se llevará 81.294 euros, 13.000 menos que los 94.826 de 2025. El Zaragoza CFF, en este caso como club, no por categoría deportiva, es la segunda entidad con mayor cuantía asignada, 79.155,58 euros, por los 94.826 de 2025. También recibirá más que el Casademont femenino el CBZ por su equipo de Segunda FEB, hasta 59.901,52 euros.

En este caso es uno de los nueve clubs que ven aumentadas sus cuantías, ya que en 2025 se le asignaron 48.521 euros. El Sala 10 y el Colo Colo percibirán la misma cantidad, 47.065 euros, por los 56.383 que tuvieron hace un año. El CV Zaragoza, el Intersala Promesas, el BM La Jota, BM Zaragoza Adecor, BM Tarazona, BM Colores, CN Helios de waterpolo, Scorpio 71, Stadium Casablanca de ajedrez, Fénix y CD Sala Quinto son las otras entidades que ven disminuida la aportación de la DPZ en este 2026.

Por contra, aumentan su dotación el FS César Augusta, el CD Pinseque, el Aragón XXI FS, el Béisbol Miralbueno, el CD Zlalom, CV Aljafería, Freestyle Zaragoza y School Zaragoza TM además del mencionado CBZ. Entran en el reparto este año siete entidades nuevas: Arqueros del Cierzo, Utebo TM, Mercenarios de fútbol americano, Club Orientación Ibon, Club Escuela Esther Domínguez, RZCT y los Hurricanes de fútbol americano.