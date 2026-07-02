Jota Cuspinera, extécnico del Tecnyconta Zaragoza, da su primer concierto como cantautor: "Mis primeros acordes fueron en Zaragoza"

Jota Cuspinera dio este martes su primer concierto como cantautor. Suena raro, pero no es un error. El que fuera entrenador del Tecnyconta Zaragoza no ha dejado ni mucho menos de lado el mundo del baloncesto, pero ha dado rienda suelta a una pasión que, curiosamente, comenzó en la capital aragonesa: "Mis primeros acordes fueron en Zaragoza".

Sin embargo, para entender mejor esta curiosa historia lo mejor es empezar por final. Cuspinera congregó a alrededor de 100 personas en la sala Marboré de Torrelodones en un concierto que duró dos horas y media. "Fue un día fantástico, muy emocionante. La gente cenó mientras yo tocaba y cantaba. Muchos estaban sorprendidos porque no conocían esta faceta mía", relata el técnico. ¿Hubo nervios? Más que en un partido con 15.000 personas en el pabellón. "He llegado a la conclusión de que no se trata ante cuántas personas te expones, sino de qué nivel de control crees que tienes en la actividad. Y yo en la música de momento tengo poco, pero lo solventé lo mejor que pude", explica.

Durante su actuación, Jota, que cuenta que es un fanático del country, tocó temas como Perfect de Ed Sheeran o Your Song de Elton John, así como canciones de Dani Martín o Andrés Suarez. Una experiencia, sin duda, para repetir. "He prometido volver a hacer otro dentro de un año, pero ya con canciones mías. Soy un tío que se apasiona rápidamente por las cosas que hace. En cada cosa que me meto, me meto de verdad a hacerlo lo mejor que puedo. Soy un enamorado de aprender", asegura ilusionado.

Jota Cuspinera, durante su paso por el banquillo de Zaragoza / Servicio Especial

Que ahora Jota Cuspinera cante no quiere decir que haya dejado a un lado el baloncesto. "Sigo en activo, de dos formas. Desde que tengo 19 años he ayudado a formar entrenadores. Tengo una plataforma donde hago cursos para entrenadores y mentorizo a seis ahora mismo. Sigo dando clinics y conferencias en muchos sitios, acabo de estar en Portugal, en Rumanía, la FIBA me sigue llamando. Y en el tema de entrenar, no me he retirado. Tengo ofertas del extranjero, sitios como Baréin, Indonesia, Taiwán, que están muy bien en lo económico, pero me dan la sensación de que iría a entrenar solo por dinero, y no quiero todavía entrar en ese momento. El baloncesto toda mi vida ha sido no solo una profesión, sino mi otra pasión, y no quiero que eso desaparezca", comenta.

Su paso por Zaragoza

La vida del técnico le trajo a Zaragoza en 2017 para entrenar al Tecnyconta. Aunque el paso fue breve, apenas unos meses, Cuspinera rememora con cariño su etapa en la capital aragonesa. "Fue muy intenso. Tengo un muy grato recuerdo de Zaragoza. El proyecto acabó con mi dimisión, a la semana de dimitir, me cortaron, pero el motivo fue mi propia dimisión. Yo estaba encantado con el club, con la ciudad, con la gente. A pesar de toso, me quedo con una cosa que espero que no suene a soberbia. Un aficionado me paró por la calle cuando ya me iba y me dijo 'Vete con la cabeza bien alta, porque en este pabellón se ha pitado hasta José Luis Abós, que es Dios para nosotros, y a ti no se te ha pitado ningún solo día'. Zaragoza tiene un huequito en mi corazón para siempre", dice con rotundidad.

Quizá también porque su historia con la música comenzó cuando fichó por el Tecnyconta. "Yo había firmado en Zaragoza. El día que metí todos los trastos en el coche para hacer la mudanza, justo cuando salía de mi casa, me vino el pensamiento de 'joder, llevas tiempo queriendo aprender a tocar un instrumento'. La música en el cole no me enganchó porque me enseñaron solfeo, pero poco a poco me empezó a interesar. Un piano no me cabía en el coche, así que fue un guitarra. Y hasta aquí hemos llegado", dice entre risas.

Cuspinera, durante el concierto / Servicio especial

Con quien se lleva muy bien Jota Cuspinera es con Gonzalo García de Vitoria, actual entrenador del Casademont Zaragoza. "Cuando vi lo que pasó en Lugo lo primero que pensé es que el baloncesto así hace justicia con un tipo extraordinario. Me alegré mucho. Por otro lado me acordé de una frase que aprendí en una mesa redonda con un jugador en silla de ruedas. No creer en los milagros es ser demasiado realista, porque los milagros a veces ocurren", cuenta Cuspinera. Lo suyo y lo de la música no es un milagro, pero sí una historia de las que no suceden a menudo.