Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza valora la incorporación de Joan Sastre
El mallorquín, de 34 años, ya estuvo en el equipo aragonés entre 2014 y 2016
Joan Sastre apunta a ser nuevo jugador del Casademont Zaragoza. El club aragonés valora la incorporación del jugador mallorquín en el que sería el regreso de Sastre a la capital aragonesa después de su etapa entre 2014 y 2016. Fue en Zaragoza donde despegó su carrera y ahora puede volver convertido ya en todo un veterano de la Liga ACB.
El interés del Casademont por Sastre, adelantado por la web Encestando, respondería a la intención del club de formar un grupo sólido y comprometido en el vestuario. Así se entiende también el fichaje del base Guillem Vives, confirmado hace tan solo unos días. Joan Sastre, de 34 años y 2 metros de altura, juega como escolta/alero y tiene contrato con La Laguna Tenerife. No obstante, no parece que eso vaya a ser un obstáculo que impida su regreso a Zaragoza.
Su carrera empezó en el baloncesto balear, donde debutó en Adecco Oro con Bàsquet Mallorca con 17 años y en 2009 dio el salto al Cajasol/CB Sevilla, donde empezó a consolidarse como una de las promesas españolas de su generación. Después pasó por el CAI Zaragoza entre 2014 y 2016, donde se consolidó en la élite del baloncesto español.
Su etapa más laureada llegó en Valencia Basket, de 2016 a 2021. En cinco temporadas disputó 237 partidos como taronja y formó parte de un ciclo histórico, siendo campeón de la Liga Endesa 2016-17, de la Supercopa Endesa 2017 y de la EuroCup 2018-19. En 2021 fichó por La Laguna Tenerife, donde se convirtió en una pieza de equipo. Con el club tinerfeño ganó la Basketball Champions League 2022.. Su carrera destaca por la regularidad en ACB, por haber competido en Europa durante muchos años y por formar parte de proyectos ganadores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del incendio en la Sierra de Alcubierre en Leciñena, en directo: la evolución es favorable y ya han ardido 2.200 hectáreas
- Arden varios vehículos tras el incendio de un coche eléctrico en el concesionario Peugeot de la carretera de Madrid en Zaragoza
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- Adiós al sueño del Real Zaragoza con Diego Fuoli: el portero comunica al Sabadell que se queda
- Adiós al Rincón de Baro, el bar viral de Zaragoza que servía tortillas de todos los sabores: 'Hay que dar un paso atrás
- Los fichajes de Escudero y Gabilondo y los remates ganadores de la plantilla del Real Zaragoza
- Un rival del grupo del Real Zaragoza se plantea renunciar a la Primera RFEF
- La joya del patrimonio de Zaragoza que sigue cerrada a las visitas y ha quedado relegada a su uso como oficinas