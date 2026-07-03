El Casademont Zaragoza valora la incorporación de Joan Sastre

Joan Sastre apunta a ser nuevo jugador del Casademont Zaragoza. El club aragonés valora la incorporación del jugador mallorquín en el que sería el regreso de Sastre a la capital aragonesa después de su etapa entre 2014 y 2016. Fue en Zaragoza donde despegó su carrera y ahora puede volver convertido ya en todo un veterano de la Liga ACB.

El interés del Casademont por Sastre, adelantado por la web Encestando, respondería a la intención del club de formar un grupo sólido y comprometido en el vestuario. Así se entiende también el fichaje del base Guillem Vives, confirmado hace tan solo unos días. Joan Sastre, de 34 años y 2 metros de altura, juega como escolta/alero y tiene contrato con La Laguna Tenerife. No obstante, no parece que eso vaya a ser un obstáculo que impida su regreso a Zaragoza.

Su carrera empezó en el baloncesto balear, donde debutó en Adecco Oro con Bàsquet Mallorca con 17 años y en 2009 dio el salto al Cajasol/CB Sevilla, donde empezó a consolidarse como una de las promesas españolas de su generación. Después pasó por el CAI Zaragoza entre 2014 y 2016, donde se consolidó en la élite del baloncesto español.

Su etapa más laureada llegó en Valencia Basket, de 2016 a 2021. En cinco temporadas disputó 237 partidos como taronja y formó parte de un ciclo histórico, siendo campeón de la Liga Endesa 2016-17, de la Supercopa Endesa 2017 y de la EuroCup 2018-19. En 2021 fichó por La Laguna Tenerife, donde se convirtió en una pieza de equipo. Con el club tinerfeño ganó la Basketball Champions League 2022.. Su carrera destaca por la regularidad en ACB, por haber competido en Europa durante muchos años y por formar parte de proyectos ganadores.