Casademont Zaragoza
Lukic asombra con 27 puntos y le da el pase a Serbia a semifinales del Mundial U17
El jugador del Casademont lidera, junto a Kusturica, la aplastante victoria de los suyos ante Lituania
Espectacular actuación de Lukic en el Mundial U17. El joven jugador del Casademont Zaragoza se fue hasta los 27 puntos para liderar, junto a Kusturica, a Serbia a las semifinales de la competición internacional después de pasar por encima de Litunia (78-101) en los cuartos de final.
El serbio fue, además el jugador más valorado del encuentro (33 créditos) en un encuentro en el que demostró todo lo bueno que se lleva hablando de él. Lukic, además de los 27 puntos, aportó 6 rebotes, 4 asistencias, 3 robos y 2 tapones en un choque que tardará en olvidar el del Casademont.
El canterano de los aragoneses y que ya ha debutado con el primer equipo fue el más regular de su selección en un duelo que comenzó equilibrado, pero que los balcánicos desequilibraron en el segundo cuarto y acabaron sentenciando en el último. Serbia se medirá al ganador del Francia-Turquía por un puesto en la gran final del torneo.
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