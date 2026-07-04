Astou Ndour desde los ojos de Leonor Rodríguez: "Con el Casademont Zaragoza no se va arrugar en ninguna situación"

Leonor Rodríguez, destacada jugadora en la historia del baloncesto femenino español, es una de las mujeres que mejor conoce el camino que ha trazado Astou Ndour desde que llegó a España siendo una preadolescente hasta convertirse en la jugadora generacional que ha fichado el Casademont Zaragoza. Y, para la canaria, el equipo aragonés apuesta sobre seguro con la llegada de la pívot al Príncipe Felipe.

“A estas alturas no vamos a descubrir quién es Nodur”, comienza Rodríguez. Y tiene razón, pero lo que no es tan conocido, o al menos en Zaragoza, son sus primeros pasos en el mundo del baloncesto. Desde el primer momento en que Leonor vio a la canaria, percibió algo especial en aquella espigada joven de 13 o 14 años. “Era muy atlética, llamaba la atención. No sabía nada de español, pero se le veía muy sonriente y con muchas ganas de aprender”, rememora.

Su predisposición y que llegó acompañada de otras compañeras procedentes de África hizo que su adaptación fuera “rápida y muy natural”. “Aquí, en Canarias, la cuidaron mucho. Eso ayudó también”, cuenta Rodríguez. Con el aspecto personal solucionado, comenzó el desarrollo de un talento baloncestístico brutal. “A mí no me sorprende la carrera que está teniendo. Nunca se sabe cómo van a evolucionar las cosas, pero el potencial ahí estaba. Cuando era júnior, me sorprendía lo mucho que saltaba y lo ágil que era para el poco tiempo que llevaba jugando al baloncesto”, relata Leonor.

La madurez de Astou

Después sus caminos se separaron, aunque se volvieron a juntar en el Perfumerías Avenida y, por supuesto, en la selección española, donde compartieron vestuario en varias ocasiones y lograron varios éxitos, como la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016. “Ahí ya se veía todo ese trabajo y todo ese talento consolidado. Fue clave en esa etapa dorada con España. Es una jugadora diferencial”, subraya Leonor.

Ndour, además de dentro de la pista, también es de las que se hace notar fuera. “La conozco de toda la vida. Ella es de la que hace todo lo posible por crear buen ambiente en el vestuario. Si la necesitas, ahí va a estar. Es muy cercana y de las que siempre tienen una sonrisa en la cara”, dice Leonor de la nueva jugadora del Casademont.

¿Qué aportará Astou, a partir de enero de 2027, en un equipo como el aragonés? “Sin lugar a dudas, experiencia. Ndour ha jugado partidos importantísimos en su carrera y no se va arrugar en ninguna situación. Habrá qué ver que plantilla hace el Casademont, pero en lo baloncestístico Creo que puede abrir el campo, ya que, aunque sea pívot, tiene muy buena mano exterior. Además, intimida mucho en defensa y puede tapar agujeros”, acaba Leonor Rodríguez.