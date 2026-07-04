CASADEMONT ZARAGOZA
El canterano del Casademont Zaragoza Matija Lukic brilla con 20 puntos en la victoria de Serbia en las semifinales del Mundial U17
El combinado balcánico se juega el oro este domingo ante la gran favorita, Estados Unidos, a partir de las 19.15
Matija Lukic, jugador de la cantera del Casademont Zaragoza, brilló con 20 puntos en el ajustado triunfo de Serbia frente a Turquía en las semifinales del Mundial U17. El conjunto balcánico superó a los anfitriones por 71-76 en un encuentro que dominaron en la primera parte y en el que los otomanos consiguieron darle la vuelta en la segunda. Lukic, titular, fue clave al final con 20 puntos a los que sumó 3 rebotes para 18 de valoración en 32 minutos de juego.
El exterior está promediando 15,4 puntos en el torneo a los que hay que añadir 4,2 rebotes y 2,6 asistencias. Solo frente a Venezuela, en la fase de grupos, se quedó por debajo de los diez puntos anotados y estableció su máximo ante Lituania en los cuartos de final con 27 puntos.
Solo hubo un compañero que le superó en minutos y puntos, el jugador del Barcelona Nikola Kusturica, que estuvo en la pista 36 minutos y aportó 25 puntos a los que sumó 5 rebotes y 3 asistencias para 20 créditos de valoración. Serbia se jugará hoy el oro contra la gran favorita, Estados Unidos, que avasalló a Australia en las semifinales por 114-65, como antes lo había hecho con Puerto Rico y Camerún en los cruces. La final se disputa este domingo a las 19.15 horas.
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