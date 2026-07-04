Cuba pierde el billete al Mundial a pesar de los 16 puntos y 10 rebotes del jugador del Casademont Zaragoza Anthony Rodríguez
La derrota frente a Panamá (83-70) certifica la eliminación matemática del clasificatorio al mundial de la selección caribeña, que apostó por el joven pívot rojillo para esta ventana FIBA
Cuba se jugaba el todo por el todo en la madrugada de este viernes 3 de julio. Tras perder los cuatro primeros partidos de su grupo del clasificatorio del mundial, necesitaba para seguir con vida vencer tanto a Panamá como a Uruguay en esta ventana FIBA que cerraría la primera fase. Para tal hérculea tarea, la selección caribeña convocó a joven Anthony Rodríguez, jugador del Casademont Zaragoza U22.
En el día de su 20.º cumpleaños, el pívot de 2,11 metros firmó una notable actuación con 16 puntos y 10 rebotes y una valoración de 19, la mejor de su equipo. No obstante, no fue suficiente para doblegar al conjunto local que rompió el partido al borde del descanso y supo mantener la ventaja durante la segunda mitad del encuentro.
Ya eliminados, Anthony Rodríguez y Cuba afrontarán el partido de su honrilla personal este domingo 5 de julio a las 23:40 hora española frente a una Uruguay que se juega el liderato del grupo con Argentina.
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