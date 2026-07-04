Cuba pierde el billete al Mundial a pesar de los 16 puntos y 10 rebotes del jugador del Casademont Zaragoza Anthony Rodríguez

Cuba se jugaba el todo por el todo en la madrugada de este viernes 3 de julio. Tras perder los cuatro primeros partidos de su grupo del clasificatorio del mundial, necesitaba para seguir con vida vencer tanto a Panamá como a Uruguay en esta ventana FIBA que cerraría la primera fase. Para tal hérculea tarea, la selección caribeña convocó a joven Anthony Rodríguez, jugador del Casademont Zaragoza U22.

En el día de su 20.º cumpleaños, el pívot de 2,11 metros firmó una notable actuación con 16 puntos y 10 rebotes y una valoración de 19, la mejor de su equipo. No obstante, no fue suficiente para doblegar al conjunto local que rompió el partido al borde del descanso y supo mantener la ventaja durante la segunda mitad del encuentro.

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Ya eliminados, Anthony Rodríguez y Cuba afrontarán el partido de su honrilla personal este domingo 5 de julio a las 23:40 hora española frente a una Uruguay que se juega el liderato del grupo con Argentina.