El Efes turco está cerca de fichar a Santi Yusta, capitán del Casademont Zaragoza

Santi Yusta está cerca de salir del Casademont Zaragoza. El Anadolu Efes turco, equipo que cuenta con Pablo Laso en el banquillo, quiere hacerse con el exterior madrileño para las dos próximas temporadas, pagando por su salida al club aragonés, con quien tiene contrato hasta 2027. Así lo ha adelantado la web especializada encestando.es y ha podido confirmarlo este diario.

Yusta llegó a Zaragoza procedente del La Laguna Tenerife en 2021 y ha cumplido cinco campañas en el conjunto aragonés en las que ha ido de menos a más hasta convertirse en uno de los mejores jugadores nacionales de la Liga ACB. Se marchará del Casademont como el jugador con más partidos, puntos, valoración y minutos jugados en la Liga Endesa en la historia del club aragonés.

El Casademont Zaragoza acertó de pleno en su apuesta por Santi Yusta. Formado en el Real Madrid, había militado en el Obradoiro y apuntaba a brillar en el Tenerife hasta que una lesión le dejó en el dique seco. En la fase final de su recuperación, sin saber cuándo iba a poder esta en su máximo, el club aragonés decidió incorporarlo en el verano de 2021 y no se equivocó, contando con el tiempo en sus filas con un cupo al que no hubiera podido acceder en el mercado de otra manera.

Con el paso de las temporadas Yusta fue asentándose en el equipo, mejorando su rendimiento y convirtiéndose en un jugador franquicia para el Casademont al tiempo que se ganaba un sitio en la selección española a través de las ventanas FIBA. El verano pasado pudo disputar el Eurobasket y, actualmente, se encuentra trabajando a las órdenes de Chus Mateo en la preparación del Mundial.

El Casademont Zaragoza está acometiendo una profunda remodelación en su plantilla y ya ha anunciado hasta siete salidas: Marco Spissu, Joaquín Rodríguez, Justin Wright-Foreman, DJ Stephens, Christ Koumadje, Bojan Dubljevic y Nate Watson, a las que ahora se uniría Santi Yusta. Por contra, ha confirmado que Gonzalo García de Vitoria será su entrenador, ha renovado a Gabriel Olaseni y ha firmado al base español Guillem Vives para los dos próximos cursos.