España deja fuera a Santi Yusta en busca su pase inmaculado a la siguiente fase clasificatoria al Mundial en Georgia

La selección española, invicta en el grupo A de clasificación al Mundial de Catar 2027 con un balance de 5-0, tratará de cerrar esta primera fase de manera invicta ante Georgia este domingo en el Palacio de Deportes de Tiflis, para avanzar con el mejor récord posible a la siguiente ventana. Lo hará sin el capitán del Casademont Zaragoza, Santi Yusta, descartado por el seleccionador para este duelo. Sí estará el zaragozano Jaime Pradilla.

Los de Chus Mateo, que aún no ha perdido desde que este se hizo con las riendas del equipo nacional, han puesto la directa en su camino al Mundial, donde cada victoria es importante y se acumula para la siguiente fase de clasificación.

Tras arrasar ante Dinamarca el jueves (109-81), 'La Familia' se verá las caras con Georgia, actualmente tercera por detrás de Ucrania, pero ya clasificada a la siguiente ronda.

"Será un partido complicado, es una buena prueba para nosotros. Seguramente sea un ambiente no tan fácil ante un equipo con muy buenos jugadores. De momento llevan dos victorias y seguramente seguramente tengan herido su orgullo. Estarán con ganas de reivindicarse delante de su gente y acercarse a la clasificación del Mundial", auguró Chus Mateo en declaraciones cedidas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

El técnico valoró la gran "química" y la absorción de los conceptos del equipo ante Dinamarca y mostró su satisfacción por el juego y la victoria, aunque avisó de que deben seguir "mejorando" y estar preparados para cuando las cosas se pongan difíciles.

"Cuando vengan mal dadas, que vendrán, me gustaría que no perdiésemos un ápice de confianza. Que podamos seguir haciendo el camino que hemos empezado con buen pie. Seguro que nos encontraremos piedras por el camino que habrá que ir sorteando", reflexionó.

En el choque disputado en la Caja Mágica, el entrenador madrileño descartó en la convocatoria a Ferrán Bassas y Oriol Paulí, que regresarán este domingo con el equipo en detrimento de Alberto Díaz y Santi Yusta, descartados por decisión técnica.

Enfrente estará Georgia, verdugo de la España de Scariolo en el Eurobasket 2025, pero que perdió, ya con Mateo en el banquillo, por 90-61 en Tenerife en el duelo de ida, en un encuentro tristemente recordado por la grave lesión de rodilla de la promesa española Great Osobor.

Su gran amenaza estará en el juego interior, donde cuentan con Tornike 'Toko' Shengelia, ala-pívot del Barça, o el '5' Goga Bitadze, jugador de la NBA. También habrá conocidos del baloncesto español como Beka Burjanadze.

España se cruzará en la siguiente fase con varios equipos del Grupo B, integrado por Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía, donde aún está todo por decidirse. De sumar un 6-0, 'La Familia' empezaría con una ventaja mínima de dos victorias respecto a sus próximos rivales en su camino al Mundial.