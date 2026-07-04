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El jugador del Casademont Zaragoza Trae Bell-Haynes se casa

El base canadiense ha contraído matrimonio en Sitges con su pareja Abriella

Bell-Haynes y su pareja, tras la boda.

Bell-Haynes y su pareja, tras la boda. / CASADEMONT ZARAGOZA

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Raquel Machín

Zaragoza

Trae Bell-Haynes no está disputando las eliminatorias de clasificación para el Mundial con Canadá porque se ha quedado en España para contraer matrimonio con su pareja, Abriella, en la localidad de Sitges. El acontecimiento tuvo lugar este jueves y el Casademont Zaragoza ha querido felicitar a la pareja con un mensaje en sus redes sociales.

"¡Enhorabuena, Trae y Abriella! Os deseamos toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa que comenzáis juntos. Que vuestro camino esté lleno de amor, alegría y momentos inolvidables. ¡Que seáis muy felices!", ha escrito el club aragonés.

El pasado 9 de abril el jugador canadiense del Casademont Zaragoza publicó en su Instagram las fotos de la pedida de mano a su pareja. Para esta proposición Bell-Haynes escogió el parque grande José Antonio Labordeta de la capital aragonesa y mostró varias fotos de ambos, felices, sonrientes, con el anillo de compromiso y un breve y conciso texto: "Ahora, mañana y siempre".

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Trae Bell-Haynes es uno de los pocos jugadores del Casademont Zaragoza con contrato en vigor para el próximo curso tras ampliar su contrato en dos ocasiones desde su llegada al club en 2024. El base tiene firmado ahora mismo hasta 2027 y, salvo sorpresa, cumplirá su tercera campaña consecutiva en la capital aragonesa.

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