El exentrenador y dos jugadores del Casademont Zaragoza que van a jugar juntos en Japón

Cada vez son más los jugadores que se marchan al continente asiático a continuar sus carreras deportivas, bien porque los contratos son suculentos, sobre todo en China, bien para seguir estirando sus años de baloncesto profesional y, de paso, vivir una nueva experiencia.

También ocurre con los entrenadores y, en este caso, los técnicos españoles están muy bien valorados también al otro lado del mundo. Así está avanzando en su carrera como preparador principal un técnico de Castellón pero con raíces aragonesas (concretamente en Luesia) y pasado en el Casademont Zaragoza: Manuel Peña.

El que fuera ayudante en el club aragonés desde 2018 hasta 2021 con Porfirio Fisac cogió las maletas en el verano de 2023 para enrolarse en el cuerpo técnico del Shenzhen Leopards chino y en 2023 dio un salto más al tomar las riendas del Satria Muda Pertamina en Indonesia.

El verano pasado volvió a mudarse, esta vez a Japón, para hacerse cargo del Orange Vikings de Eheim, al sur del país. La experiencia fue tan positiva, que el club decidió renovar el contrato de Peña que, en la confección del equipo para la próxima temporada, ha contado con dos exjugadores del Casademont Zaragoza.

El primero al que anunció el club es Mitchell Watt, interior estadounidense que jugó en el Príncipe Felipe en la temporada 2023-24 y que ha jugado también en Israel, Italia y Alemania. El segundo es un clásico de la ACB, Nemanja Radovic, que estuvo en Zaragoza de 2028 a 2020 (coincidiendo con Peña) y que ha jugado un total de once temporadas en España en las filas del UCAM Murcia y el Obradoiro además del Casademont.