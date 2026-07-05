Un exjugador del Casademont Zaragoza de esta pasada campaña, rival de Aday Mara en la Summer League de la NBA

Aday Mara está participando en la primera Summer League de la NBA, la de Salt Lake City (hay otra paralela en California), pero la próxima semana comienza la clásica y en la que están todas las franquicias, que es la de Las Vegas.

Esta Liga de verano supone la primera toma de contacto entre jugadores de rotación, los recién elegidos en el Draft, otros que tienen contrato dual (NBA y G-League, es decir, la Liga de desarrollo) y jugadores contratados para rellenar los equipos. No hay primeros espadas y los resultados sirven para poco, aunque para los aficionados tiene su miga ya que pueden ver las primeras impresiones de las promesas del Draft, sobre todo.

Aunque todavía la mayoría de equipos no ha hecho pública la lista de jugadores, hay algunos que sí y en uno de ellos hay una sorpresa muy grande, sobre todo para los seguidores del Casademont Zaragoza, ya que un jugador de esta misma temporada jugará para los Denver Nuggets.

Erik Stevenson llegó este pasado verano con la etiqueta de francotirador, de tirador puro, de clásico escolta anotador... y fue un desastre. 5.4 puntos por partido, 3.2 de valoración y ocho partidos de Liga Endesa en los que solo destacó en uno. Acabó discutiendo en pleno partido con Jesús Ramírez y terminó saliendo del Casademont de malas maneras.

Ni 48 horas después se marchó al Manisa turco, donde ha terminado la temporada. Y ahora ha firmado para la Summer League con los Denver Nuggets, tercer rival de los Thunder en la competición de Las Vegas.

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Aunque en el Casademont Zaragoza no cuajara, en Estados Unidos el escolta tiene cierto cartel, ya que ha jugado dos Summer Leagues (camino de la tercera), la G-League y también jugó cinco años en la NCAA en diferentes universidades (Wichita State, Washington, South Carolina y West Virginia).