El frenético fin de semana de Sergi García: boda y fichaje por el Casademont Zaragoza

Sergi García, el último fichaje del Casademont Zaragoza, empezará tras el verano un nuevo capítulo de su carrera deportiva en una ciudad que conoce bien. Están siendo semanas de cambios para el deportista, aunque sin duda el más grande lo ha tenido en su vida personal ya que García se ha casado este sábado con su novia.

El mallorquín contrajo matrimonio en una celebración en las que hubo algunas caras conocidas del mundo del baloncesto. Lo que casi nadie esperaba es que pocas horas después de que Sergi García se dara el sí quiero se iba a a nunciar su fichaje por el Casademont Zaragoza, un movimiento inesperado.