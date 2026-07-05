El gran Mundial de Matija Lukic acaba con una meritoria medalla de plata

No pudo ser para Matija Lukic. Tan solo la poderosa Estados Unidos ha podido con la Serbia (107-81) del jugador del Casademont Zaragoza y el joven y sus compañeros se tuvieron que conformar con una meritoria medalla de plata en el Mundial U17. Lukic y los suyos lo intentaron de todas las maneras posibles pero nunca tuvieron opciones serias de victorias ante los americanos.

El encuentro de Lukic fue otra vez muy bueno. El del Casademont hizo 20 de valoración gracias a sus 16 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias y jugó prácticamente todo el partido, más de 33 minutos.Kusturica, el juhador del Barcelona, fue el máximo anotador serbio con 37 puntos

La competición acaba con balance sobresaliente para Lukic también en lo personal. El serbio ha liderado, junto a Kusturica, a su selección y ha sido muy regular, cuajando además encuentros espectaculares por encima de los 20 puntos. Si no hay ninguna novedad al respecto, Lukic hará la pretemporada con el Casademont.