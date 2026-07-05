Casademont Zaragoza
Sergi García es nuevo jugador del Casademont Zaragoza
El mallorquín, a sus 29 años, firma por un año y vivirá una segunda etapa en el equipo aragonés
El Casademont Zaragoza ha fichado a Sergi García para la temporada 26-27. El mallorquín, a sus 29 años, vivirá una segunda etapa en el equipo aragonés después de que en 2013 el por entonces Tecnyconta Zaragoza se fijara en el prometedor joven. 13 años después y tras haber sido un trotamundos en el mundo del baloncesto, el jugador exterior regresa a la capital aragonesa después de haber militado la última campaña en el Estudiantes, en Primera FEB.
En su primera etapa, Sergi García se convirtió en el jugador más joven en debutar con el equipo zaragozano en la Liga Endesa, récord que le arrebataría Carlos Alocén en 2016. Desde ese estreno, Sergi acumula más de 240 partidos en la ACB. Valencia Basket, BAXI Manresa, Rasta Vechta (Alemania), Baskonia, MoraBanc Andorra, Gran Canaria, Río Breogán, Covirán Granada, San Pablo Burgos y Movistar Estudiantes completan su trayectoria. Con el conjunto estudiantil, disputó la final por el ascenso a la Liga ACB este último curso.
"Ahora vuelve a casa con un título de ACB y de Eurocup bajo el brazo, y el premio de haber debutado con la Selección Española absoluta en las Ventanas FIBA. Antes, en su experiencia internacional, ya contaba con un oro europeo U16 y U20, y la participación en el Jordan Brand Classic de Nueva York en su primer año en Zaragoza. ¡Bienvenido a casa, Sergi!", dice el Casademont en el anuncio de su fichaje.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una jueza cita al presidente Azcón, la alcaldesa Chueca y la presidenta de las Cortes por la quiebra de una empresa de Zaragoza
- El Ayuntamiento de Zaragoza desoye las propuestas del arquitecto de la plaza del Pilar en su futura reforma
- El canterano del Real Zaragoza que convenció a Luis De La Fuente y que ahora juega en el equipo de su pueblo
- Aragón tiene la carretera más peligrosa de toda España: 'Hay un tramo con un índice de peligrosidad 100 veces superior a la media
- El traspaso de Álex Gomes al Venezia: casi 1,7 millones para el Real Zaragoza, un pequeño porcentaje del pase y 5 años de contrato
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- La discoteca de un pueblo de Zaragoza que solo duró dos fines semana: 'Fue una invasión, se agotó el agua y el tabaco de todo el lugar
- El segundo parque más grande de Zaragoza se convertirá en un bosque