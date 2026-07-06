Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza incluye a Devin Robinson en el derecho de tanteo
A pesar de ello, la continuidad del americano en el Príncipe Felipe parece muy complicada
No ha llegado, por el momento, el Casademont Zaragoza a un acuerdo con Devin Robinson para que el americano viva una segunda temporada en el equipo aragonés. Su continuidad parece complicada, pero por si acaso el club ha inscrito a Robinson en el derecho de tanteo que la ACB ha hecho público este lunes.
Tal como explica la propia comeptición, conforme al procedimiento de contratación establecido en el IV Convenio Colectivo, el plazo de 13 días para presentar documentos de oferta sobre aquellos jugadores sujetos al derecho de tanteo finalizará el próximo sábado 18 de julio. Los clubes interesados en algún jugador incluido en la lista deberán presentar el documento de oferta en la acb, que lo remitirá al club de origen al día siguiente, para que, dentro del plazo de 5 días naturales ejercite, si lo desea, su derecho de prórroga.
El resto de jugadores incluidos en el derecho de tanteo son los siguientes: Kaodirichi Akobundu (Kids&Us Manresa), Eli Brooks (Kids&Us Manresa), Devontae Cacok (UCAM Murcia), Nikola Dzepina (Valencia Basket), Trent Forrest (Kosner Baskonia), Donta Hall (Kosner Baskonia), Braxton Key (Valencia Basket), Otis Livingston Jr. (Bàsquet Girona), Timothé Luwawu-Cabarrot (Kosner Baskonia), Kelan Martin (UCAM Murcia), Derek Needham (Bàsquet Girona), Eugene Omoruyi (Kosner Baskonia) y Nikolaos Rogkavopoulos (Kosner Baskonia).
El caso Smith
Además, un viejo conocido como Mark Smith ha comunicado su intención de regresar a la competición española. El Casademont posee sus derechos en la ACB y cualquier otro equipo que quiera hacerse con sus servicios tendrá que negociar con los aragoneses. El americano disputó la ACB defendiendo al Casademont en la temporada 2023-24 y se marchó el año pasado a Japón al recibir una cuantiosa oferta económica.
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