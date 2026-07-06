Esta es la lista de posibles rivales del Casademont Zaragoza en la Euroliga

La próxima Euroliga será especial para el Casademont Zaragoza. Primero, por el simple hecho de jugarla, que ya es un logro a pesar de que vaya a ser la cuarta participación consecutiva del equipo aragonés. Segundo, porque es la última de las tres temporadas en la que la Final Six se jugará en el Príncipe Felipe, un aliciente muy especial.

Pues las de Cantero ya conocen a casi todos de los posibles rivales a los que se tendrá que enfrentar para volver a repetir un año maravilloso como el pasado. El conjunto aragonés figura entre los doce equipos con plaza directa para la fase regular de la EuroLeague Women 2026-2027, según la comunicación remitida por FIBA Europe a los clubes participantes. La entidad zaragozana accede como segundo clasificado de España, por detrás del Valencia Basket

La competición contará con 24 clubes inscritos, aunque solo 16 disputarán la fase regular. Doce de ellos ya tienen el billete asegurado, entre los que se encuentra el Casademont Zaragoza, mientras que las otras cuatro plazas saldrán de una fase previa con cuatro eliminatorias de tres equipos cada una.

Uno por uno

Entre los equipos ya clasificados para la fase regular aparecen varios gigantes del baloncesto continental. El Casademont compartirá escenario con el Fenerbahce campeón de la EuroLeague Women 2025.2026, además de Valencia Basket, Basket Landes, ZVVZ USK Praha, Beretta Famila Schio, AZS UMCS Lublin, Athinaikos Qualco, Kangoeroes Mechelen, CS Rapid Bucuresti, Galatasaray Cagdas Faktoring y Tango Bourges Basket.

Los doce clubes que deberán pasar por la previa son Emlak Konut, Spar Girona, Flammes Carolo Basket, Zabiny Brno, KP Brno, Umana Reyer Venezia, DVTK Miskolc, Sopron Basket, ENEA AZS Poznan, Panathinaikos AC, Kibirkstis Vilnius y KKZ Crvena Zvezda.

El sorteo se celebrará en Múnich el jueves 16 de julio de 2026, donde el Casademont Zaragoza conocerá el camino definitivo de una nueva temporada europea que se presenta de nuevo exigente y apasionante a partes iguales