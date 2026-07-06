Ornella Bankolé debuta en la WNBA con gazapo al Casademont Zaragoza incluido

Ornella Bankolé cumplió este domingo su sueño y ya siempre podrá decir que ha sido parte de la mejor competición del mundo de baloncesto femenino. La jugadora del Casademont Zaragoza, tras su fichaje hace pocos días por Toronto Tempo, jugó sus primeros minutos en la WNBA en la derrota de su equipo ante Dallas Wings por 76-89.

La francesa jugó 8 minutos y no tuvo demasiado protagonismo en ataque, aunque sí que dejó alguna acción defensiva de nivel. Bankolé aportó dos puntos, dos rebotes y un robo en el que fue su primer choque en Estados Unidos. La baja de Allemand le dio la oportunidad a la gala de entrar en la rotación de Toronto y Bankolé debutó en un día que no olvidará.

La anécdota del estreno llegó cuando, por primera vez en el segundo cuarto, Bankolé saltó a cancha. En ese momento, en la retransmisión televisiva americana, pusieron una ficha con los datos de la francesa. En ella aparecía sus anteriores equipos y el nombre del equipo aragonés aparecía con una rata en la que Zaragoza estaba escrito como 'Zaragtoa'.

La del Casademont firmó un contrato de desarrollo, de momento, de 15 días, aunque viendo que ya ha entrado en la dinámica y en la rotación de su nuevo equipo parece probable que Toronto siga contando con ella.