El récord de Sergi García con el Casademont Zaragoza que le arrebató Jilson Bango

Regresa Sergi García a Zaragoza. Un jugador que, en su momento, entró en la historia del club aragonés. Porque el base, que llegó como una gran promesa a la cantera del Casademont, creció mucho en el Príncipe Felipe y su buen hacer llamó la atención de muchos equipos, aunque el que acabó apostando por su incorporación fue el Valencia Basket.

Y lo hizo muy fuerte, tanto como para pagar alrededor de 350.000 euros al Tecnyconta Zaragoza por hacerse con sus servicios en el año 2017 pagando la cláusula de rescisión. Esa cantidad era por aquel entonces la más alta que nunca habían recibido en las oficinas del Príncipe Felipe por un jugador. Un récord que tardó muchos años en superarse hasta que el Fenerbahce tiró la casa por la ventana para fichar en medio de la temporada 24-25 a Jilson Bango. Los turcos abonaron un total de 950.000 euros, una cifra muy lejana de los traspasos que habitualmente ha protagonizado el club zaragozano.

Sergi García / Estudiantes

De hecho, los 350.000 euros de Sergi García siguen siendo la segunda cifra más alta que ha recibido el Casademont. El siguiente en la lista es Giannis Antetokounmpo gracias a la curiosa historia de su llegada frustrada a Zaragoza porque el club vendió a los Milwaukee Bucks por 1.000.000 de dólares (758.100 euros al cambio del 23 de julio del 2013, día de la firma del contrato). El club había pagado un total de 275.810 euros por los derechos del jugador griego al Filatilikos tras la firma de varios contratos y acabó consignando 301.000 euros de beneficios en las cuentas de esa temporada.

Más casos

Hay muchos casos más. Damjan Rudez hizo efectivo su buy out de 300.000 euros para marcharse a la NBA en 2014. El Valencia pagó 225.000 por Jaime Pradilla en 2020 y el FC Barcelona, 200.000 por Jaime Fernández en 2018. Los canteranos han dejado un rédito económico en las arcas de la entidad. El Real Madrid pagó 150.000 euros por hacerse con Carlos Alocén y la salida de Vit Krejci a Oklahoma también dejó un traspaso. El club aragonés ha obtenido varios traspasos en sus 16 temporadas en la ACB. En 2012 el Real Madrid pagó 100.000 euros por Hettsheimeir y el Baskonia, 30.000 por Carlos Cabezas. En 2013 el Valencia se llevó a Pablo Aguilar por 150.000 euros y a Sam Van Rossom por 100.000. En 2014 Gio Shermadini tampoco acabó la temporada, el Olympiacos se reforzó con él por 100.000 euros.

Sergi García / ACB PHOTO

Ha habido incluso varios casos de jugadores que dejaron un traspaso sin llegar a vestir la camiseta del equipo aragonés. El primero fue Veremeenko en el verano de 2014, que se fue al Banvit por 100.000 euros, en 2016 ocurrió con Larentzakis, que dejó 25.000 euros del AEK de Atenas y hace un par de años con Leo Meindl y Jordan Morgan, que rescindieron su contrato con el club antes siquiera de pisar Zaragoza sin que las cantidades de esas rupturas trascendieran.