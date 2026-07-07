El zaragozano Raúl Lobaco, en la órbita del San Pablo Burgos de Porfi Fisac

El mercado de fichajes en el baloncesto nacional no descansa y el talento de la tierra vuelve a estar en el centro de todas las miradas. En las últimas horas, las redes sociales han hecho saltar las alarmas en el entorno del baloncesto maño. Según ha revelado la cuenta especializada @EU_basketTalk a través de un tuit, el San Pablo Burgos sigue muy de cerca los pasos del exterior zaragozano Raúl Lobaco para incorporarlo a su plantilla de cara a la próxima temporada. De confirmarse la operación, este movimiento supondría también un reencuentro con un viejo conocido del equipo aragonés, ya que en el banquillo del Coliseum burgalés se encuentra un viejo conocido de la Marea Roja: Porfirio Fisac.

Nacido en la capital aragonesa en el año 2000, Raúl Lobaco se formó en las categorías inferiores del Casademont Zaragoza cuando la entidad competía bajo la denominación de Tecnyconta Zaragoza. Tras llegar a debutar con el primer equipo y alternar con el filial, el escolta de 1,95 metros emprendió un camino de maduración fuera de Aragón. Tras un periplo por la Liga LEB Plata que le llevó al Pardinyes de Lleida, al Ciudad de Ponferrada y tras una breve incursión en Liga LEB Oro en Oviedo, llegó en la temporada 22-23 al extinto Basket Navarra, en la tercera categoría nacional. Un año después, regresó al Alimerka Oviedo y a la segunda división del baloncesto español.

En tierras asturianas ha tenido lugar su explosión definitiva. Aunque el club ovetense anunció recientemente su renovación para la campaña 26-27, el interés de un proyecto de la Liga Endesa podría cambiar de rumbo el destino del jugador. Los números avalan el interés burgalés: Lobaco viene de ser el jugador más utilizado de su equipo con más de 29 minutos por encuentro, promediando 12 puntos y un 38 % de aciertos en lanzamiento de tres.

El factor Porfi Fisac

El gran valedor de este posible fichaje podría ser Porfirio Fisac. El técnico segoviano, que asumió las riendas del San Pablo Burgos el pasado mes de diciembre logrando enderezar el rumbo del equipo y asegurar la permanencia, liderará el nuevo proyecto deportivo del club castellano en la ACB.

Fisac, que se marchó del Príncipe Felipe como el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Casademont Zaragoza tras dos exitosas etapas, es conocedor del mercado nacional y de los jóvenes talentos formados a orillas del Ebro. El perfil de Raúl Lobaco, caracterizado por su intensidad defensiva, físico imponente para la posición y buen acierto exterior, podría aportar a la pizarra de alta exigencia que promulga el técnico de Fuenterrebollo.

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Habrá que ver cómo se resuelven las negociaciones y las condiciones contractuales con el Oviedo, pero lo que es seguro es que el baloncesto aragonés podría volver a contar muy pronto con uno de sus canteranos más prometedores compitiendo en la élite bajo el ala de un viejo maestro conocido por la afición zaragozana.