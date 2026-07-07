El Casademont Zaragoza ficha a Caleb Homesley como francotirador

El Casademont Zaragoza ya tiene francotirador. El eligido es Caleb Homesley, un escolta estadounidense de 1,98 metros y 29 años que se incorpora al conjunto aragonés para reforzar el juego exterior. Homesley llega "tras una trayectoria consolidada en el baloncesto europeo, con experiencia en competiciones de máximo nivel nacional e internacional", dice el propio club.

Formado en Liberty University, inició su carrera profesional en la NBA G League con Erie BayHawks antes de dar el salto a Europa, donde ha defendido las camisetas de Hamburg Towers, Zenit San Petersburgo, Tofas Bursa, Dreamland Gran Canaria y Bahçeşehir Koleji. El nuevo jugador del Casademont ya conoce la Liga Endesa tras su etapa en Dreamland Gran Canaria durante la temporada 2024-25, en la que disputó 34 partidos y promedió 13,1 puntos, 1,9 rebotes, 2,2 asistencias y 11,3 de valoración en menos de 20 minutos por encuentro.

Una experiencia que le permitió mostrar su capacidad anotadora, su amenaza desde el perímetro y su facilidad para generar puntos en diferentes situaciones de juego, siendo nominado MVP de la 19ª Jornada de Liga ACB de esa temporada, alcanzando 32 créditos de valoración total. Durante la última campaña, Homesley ha competido en Turquía con Bahçeşehir Koleji, equipo con el que también ha disputado la EuroCup. En la competición europea ha mantenido una producción sólida, con 11,6 puntos, 2,6 rebotes y 2,3 asistencias por partido, confirmando su fiabilidad en escenarios exigentes.

"Con su llegada, Casademont Zaragoza suma un jugador exterior con puntos, físico, experiencia europea y capacidad para asumir responsabilidad ofensiva. El club da la bienvenida a Caleb Homesley y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa como jugador de Casademont Zaragoza. ¡Bienvenido, Caleb!", expone la entidad en el comunicado en el que ha anunciado el fichaje del amerciano.