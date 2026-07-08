Aday Mara no juega por decisión técnica en la abultada derrota de Oklahoma frente a Utah (69-103)
El pívot aragonés no disputó un solo minuto en el último encuentro en la liga de verano de Salt Lake City de Oklahoma City Thunder
El pívot aragonés Aday Mara no ha participado en el último encuentro de Oklahoma City Thunder en la Summer League de Salt Lake City. Tras haber sido seleccionado en la duodécima posición del Draft de la NBA, el cuerpo técnico de la franquicia de Oklahoma ha optado por darle descanso en la derrota por 69 a 103 contra Utah Jazz que cerraba de esta primera etapa estival.
En sus dos apariciones previas, el canterano del Casademont Zaragoza y flamante campeón de la NCAA dejó destellos muy interesantes de la calidad que atesora en la pintura. Durante su estreno, Mara desempeñó un buen papel individual frente a los Memphis Grizzlies, a pesar de la contundente derrota de su equipo por 111-74, En su segundo asalto contra los Atlanta Hawks, el pívot brilló en su faceta defensiva, con 9 rebotes y 4 tapones y repitió producción anotadora alcanzando de nuevo los 10 puntos, rozando el doble-doble en sus 23 minutos en pista, en el partido más igualado (82-77).
Con este primer test superado, la hoja de ruta de Mara en su desembarco en la NBA se traslada ahora al plato fuerte del verano: la Summer League de Las Vegas, donde se concentrarán todas las franquicias y se elevará el nivel de exigencia en los próximos días. En el primer partido, Oklahoma se enfrentará a los Ángeles Lakers este sábado a las 4:00 hora española.
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