Álex Moreno, exjugador del Casademont Zaragoza: "Ya sabía que después de este año se iba a cerrar mi etapa, pero estoy muy contento de cómo han ido estos diez años"

Álex Moreno cerró hace escasas semanas su etapa de diez años en el Casademont Zaragoza, club en el que creció y con el que llegó a debutar con el primer equipo. Se marcha muy agradecido a la entidad, dedicándole solo buenas palabras, y se muestra con muchas ganas de su nuevo reto, el Gladsaxe de la máxima categoría de Dinamarca. Además, podría disputar este verano el Mundial de 3x3 U23.

No tiene un respiro este verano, porque está de concentración con España U23 de 3x3.

Sí, ahora estoy en Madrid, en la concentración de la selección española U23 preparando el Mundial y a ver a qué seis de los diez que somos cogen para los tres torneos de este verano.

¿Cómo han sido estos días desde que se anunció su marcha del Casademont Zaragoza?

No solo es la sensación después de estos días, sino después de toda mi etapa en el Casademont, pero la verdad es que estoy muy contento. Y en estos días estoy ilusionado en especial con el nuevo proyecto y la nueva experiencia que voy a ganar el año que viene, ya que competiré en una Liga profesional y una buena Liga como considero que es la danesa. Será una experiencia, tanto a nivel baloncestístico como personal, que me dará mucho y estoy con muchas ganas.

¿Por qué ha elegido Dinamarca y este cambio de aires?

Tenía muy claro que quería salir fuera a jugar, ya lo hice en Alemania porque a mí me gusta viajar y mientras sea joven puedo ver mundo y si es gracias al baloncesto mejor que mejor. Aparte me voy a una Liga que, aunque no sea Francia o España por ejemplo, es una máxima categoría. No está entre las grandes Ligas, pero es un proyecto de un recién ascendido, hay un entrenador joven español y que ha puesto la confianza en mí y estoy muy, muy, muy contento.

¿Espera mucho salto entre la Liga U y Dinamarca? ¿Le da vértigo el cambio?

Vértigo no me da. Tengo la confianza que ha depositado en mí el entrenador desde el primer día y voy confiado y con muchas ganas de trabajar. Sé que vengo de años en los que a lo mejor he jugado menos, pero este año en el U22 me ha servido mucho para coger esa soltura y ese ritmo. Ni miedo ni vértigo, voy con todo y saldrá lo que tenga que salir.

¿Su salida del Casademont Zaragoza ha sido por la edad o por nivel deportivo?

Ha sido por un tema de edad, porque yo ya no puedo jugar con el U22. El año pasado ya hablé con el club y me dijo que iba a tener la opción de jugar la Liga U, pero por problema de edad iba a ser un único año. Ya sabía que después de este año se iba a cerrar mi etapa y aún así estoy muy contento de cómo ha terminado y de cómo han ido estos diez años.

¿Con qué sabor de boca se queda? Al final ha sido una década ligado al Casademont.

Muy dulce. Estoy muy agradecido por todas las oportunidades que me han dado y por todos los años de confianza que he tenido en el club, en el que han pasado muchos entrenadores, muchos preparadores físicos, muchos fisios y todos han confiado y han puesto su trabajo en mí. No puedo decir nada más que palabras de agradecimiento hacia Zaragoza y el Casademont especialmente.

¿Quién le ha marcado más en todos estos años?

Es una pregunta complicada. Todos en general, no le podría dar un nombre en concreto. El que más reciente tengo es Jorge Serna y no solamente por el U22, sino también mi etapa júnior, ya que fue mi entrenador. Todos me han marcado mucho y me han ayudado para que pueda llegar a donde estoy hoy.

"Me quedo con el tercer puesto en el Campeonato de España júnior. Éramos un equipo de amigos, de gente de Zaragoza, y fue muy bonito y muy especial" Álex Moreno

¿Con qué momento se queda? ¿Quizá su debut con el primer equipo contra el Brindisi?

Fíjese que no, me quedo con el tercer puesto en el Campeonato de España júnior. Éramos un equipo de amigos, de gente de Zaragoza, y que consiguiésemos un tercer puesto, el primero del club, fue muy bonito y muy especial. Este año haber quedado cuartos en la Liga U ha sido increíble, pero ganar esa medalla de bronce fue top.

La Liga U ha sido novedad esta temporada y ha sido un escaparate de jóvenes. ¿Qué opina de la competición? ¿Le da su bendición?

Es una competición con muchísimo talento. Es verdad que somos jugadores muy jóvenes y nos quedan muchas cosas por pulir, pero hay muchísimo talento, tanto nacional como internacional. La veo muy bien y un acierto. A nivel personal me ha servido muchísimo para competir mejor, a organizar mejor y a ser mejor jugador en general.

No lo ha vivido en primera persona, ¿pero qué análisis hace de la dura temporada del primer equipo?

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Creo que ha sido un cúmulo de mala suerte, quitando la salvada que nos hicieron Trae y Spissu, pero no sé, no sabría responder. Hay temporadas que son mejores y otras que son peores y damos gracias porque el Casademont ha podido quedarse en la ACB.