El Casademont Zaragoza lo anuncia: Santi Yusta deja el club tras "el pago de una compensación económica pactada"

Meses y meses ha habido de rumores sobre el futuro de Santi Yusta. Y la mayoría hablaban de que el madrileño no iba a continuar en el Casademont Zaragoza. Primero se habló del Unicaja de Málaga y después, con todavía más fuerza, del Anadolu Efes. Turquía parece que será su destino pero lo que es seguro es que no seguirá en el Príncipe Felipe.

El Casademont ha comunicado de manera oficial el adiós del que era su capitán. "Nuestros caminos se separan sus caminos tras el pago de una compensación económica pactada entre ambas partes para la rescisión de su contrato en vigor. Asimismo, dentro de los términos acordados en la operación, Casademont Zaragoza se reserva de forma exclusiva los derechos del jugador para la Liga ACB ante un futuro regreso a la competición española", informa la entidad.

El alero madrileño concluye así una memorable etapa en la capital aragonesa, donde recientemente se consagró como el líder histórico de la entidad en valoración en la Liga Endesa, además de encabezar otros rankings históricos como el de recuperaciones y partidos disputados.Desde su llegada al club en el verano de 2021, Santi Yusta ha hecho gala de una entrega, profesionalidad y compromiso intachables tanto dentro como fuera de la pista.

El agradecimiento

Su notable crecimiento deportivo, que le ha llevado a ser el máximo anotador nacional de la competición y fijo en las convocatorias de la selección española, deja una huella imborrable en el Pabellón Príncipe Felipe. "Casademont Zaragoza quiere agradecer profundamente a Santi su dedicación, su esfuerzo y el ejemplar liderazgo mostrado defendiendo nuestro escudo y capitanía durante estos años. Del mismo modo, el club le desea el mayor de los éxitos en su próximo reto profesional, recordándole que Zaragoza siempre será su casa. ¡Muchas gracias y mucha suerte, Santi!", explica el Casademont.