Santi Yusta se despide del Casademont Zaragoza con una emotiva carta: "Habéis sido y siempre seréis mi hogar"
El ya excapitán ha agradecido en una misiva publicada en sus redes sociales "el apoyo incondicional de la Marea Roja", tras una etapa de cinco temporadas en el conjunto rojillo "de momentos inolvidables"
Horas después de hacerse oficial este miércoles su salida del Casademont Zaragoza, Santi Yusta se ha despedido del club y de la afición de la que ha sido su "casa durante estos cinco años" a través de una emotiva carta de despedida. El ya excapitán rojillo afirma que se marcha "siendo mejor jugador, pero, sobre todo, mejor persona gracias a todo lo que he vivido aquí".
"Cinco años. Es difícil resumir en unas líneas todo lo que han significado para mí", así incia el jugador madrileño su misiva. "Llegué a Zaragoza en un momento complicado de mi carrera por culpa de las lesiones, pero con la ilusión de ayudar al club", ha recordado sobre su aterrizaje en la capital maña desde Tenerife en julio de 2021.
Un lustro en el que el alero ha vivido "alegrías, momentos difíciles, victorias, derrotas, lesiones, crecimiento...", pero donde no le ha faltado nunca "el orgullo de defender esta camiseta". Yusta da las gracias en sus líneas por este tiempo a todos los estamentos del Casademont Zaragoza. En especial, a la afición de la que dice que desde el primer día sintió un cariño especial por parte de la Marea Roja: "En los buenos momentos estuvisteis para disfrutar con nosotros y, en los más complicados, seguisteis empujando cuando más lo necesitábamos. La conexión que he sentido con vosotros y con esta ciudad ha sido algo muy especial y es algo que me llevaré para siempre".
"Zaragoza ha sido mi casa durante estos cinco años. Aquí he crecido como deportista y como persona, he creado recuerdos que nunca olvidaré y he conocido a gente que seguirá formando parte de mi vida", prosigue. El jugador afronta ahora un nuevo reto en su carrera, en el Anadolu Efes turco, con la "misma ilusión" con la que llegó, pero "con la tranquilidad de haber dado siempre todo lo que tenía cada vez que me puse esta camiseta".
"Hay lugares en los que juegas y hay lugares que también se convierten en hogar. Para mí, Zaragoza ha sido eso: un hogar. Y a un hogar nunca se le dice adiós. Solo puedo deciros… hasta pronto", concluye el jugador reincidiendo en la idea de que Zaragoza ha sido su casa y abriendo la puerta a un posible reencuentro en el futuro.
No han tardado las reacciones a la salida del alero de algunos compañeros, como la de Trae Bell-Heynes: "No será lo mismo sin ti, capitán. 3 años en los que ha pasado de todo, pero siempre hemos permanecido unidos (junto con Miguel -González-). Gracias por tu acogida tan cálida", ha escrito en inglés el base canadiense en X en un tweet donde también le desea lo mejor en su nueva etapa "desde aquí (siempre y cuando sea verdad que no estarás en España)" (En el momento todavía no era oficial el destino del jugador madrileño). A lo que Yusta le ha contestado que le echará de menos.
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