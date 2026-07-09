El agridulce epílogo de Santi Yusta en el Casademont Zaragoza

Santi Yusta ya se ha ido del Casademont Zaragoza con una extraña sensación, un regusto más agrio que dulce. Cuesta creer que uno de los mejores jugadores no solo del equipo aragonés sino de toda la ACB, uno de los cupos más destacados de la competición, un capitán y un líder en la pista haya terminado de esta manera tan extraña su etapa en el Príncipe Felipe. Con un aroma de divorcio necesario y con ambiente enrarecido, aunque sus palabras de despedida fueron de tregua y cariño mutuo.

Llegó como promesa buscando un lugar en el que explotar deportivamente tras haber sido objeto de muchas esperanzas de su etapa en el Real Madrid y de que en Tenerife no terminase de carburar, ha vivido un crecimiento exponencial, ha batido los grandes récords del club y, aunque con sus vaivenes, el Casademont se salvó en una parte importante por su aportación, si bien su segunda parte de la temporada no fue un cuento de hadas como la primera. Su aportación y carácter, eso sí, son innegables.

Y ahora la sensación que queda es que el divorcio era total, que una parte de la afición no le quería ya o que, más bien, entendía que su ciclo aquí había acabado, que había que abrir la ventana y ventilar tras una temporada que asustó al miedo. Y eso mismo parece que entendió el madrileño, cuyo nivel está por encima de la situación clasificatoria del Casademont y que necesitaba buscar otro lugar, otro reto y dar un paso más. Porque aunque no terminó demasiado bien el curso, Yusta está ahora mismo para más y por ello se marcha al Efes, a jugar la Euroliga.

En todas sus temporadas, Yusta ha mejorado su registro de puntos por partido menos en la 24-25 y lo mismo ocurre con la valoración. Ha sido un jugador fiable, generador de tiros y que, con más acierto o menos, nunca se ha arrugado. Mejoró de la mano del Casademont y el equipo también agradeció su paso al frente.

Esta última campaña ha sido la máxima expresión de su madurez sobre la pista, si bien queda la duda entre la afición, en un curso tan complicado a nivel de plantilla, con egos y tres entrenadores, de su papel como gran capitán. Quizá sea lo que le haya crucificado a ojos de algunos. Pero sobre la pista ha sido casi intachable, con 15.9 puntos por partido y 16 de valoración media. Ha sido el quinto más anotador de toda la Liga Endesa y primer nacional y el 15º más valorado.

Un jugador histórico

Además, ha dejado actuaciones para el recuerdo, como sus 32 puntos contra el Barça, los 30 frente al Real Madrid y los 30 de valoración contra el Básquet Girona. En 12 encuentros hizo 20 de valoración o más y en solo un duelo hizo un -3. No admite discusión que el Casademont pierde a uno de sus grandes jugadores no solo de este curso, sino de su historia.

Se marcha Santi Yusta como el jugador con más partidos de la historia del club (154), el que más valoración acumulada suma (1.752), el más anotador (1.841), el tercero más reboteador siendo el primero no pívot (524), el más recuperador (187), el que más minutos ha jugado (3.763), el segundo que más triples ha convertido (192, a uno del primero, Benzing), el que más faltas ha recibido (555) y también el que más ha cometido (374) y más pérdidas ha hecho (303). Supera en estos registros a otros jugadores de gran poso histórico de la entidad como Henk Norel, Jonathan Barreiro, Hlinason, Benzing, Pablo Aguilar o el malogrado Stevan Jelovac.

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Todo parece que se torció del todo tras un mensaje en sus redes sociales. El Casademont celebró con un vídeo que Yusta terminó como el máximo anotador nacional de este curso, pero se llenó de respuestas negativas y el propio madrileño salió al paso: “Mucho ‘hate’ (odio) últimamente por aquí, ¿no? Parece que algunos, si no critican, no se quedan tranquilos. Pero bueno, cada uno se entretiene como puede”. Y ahora, caminos separados pese a tener un año más de contrato, dejando dinero en caja y con la percepción de que el tiempo acabará poniendo más en valor la figura de Yusta.