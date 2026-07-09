Descafeinado "derbi" en la WNBA entre las jugadoras del Casademont Zaragoza Bankolé y Fingall
La estadounidense tuvo una participación testimonial de dos minutos y la francesa no jugó por decisión técnica en el Toronto Tempo-Golden State Valkyries (75-83)
Las miradas de la afición del Casademont Zaragoza apuntaban en la madrugada de este jueves hacia suelo canadiense, donde las dos jugadoras rojillas que están participando en la temporada de verano de la WNBA estaban llamadas a verse las caras. No obstante, esta cita ha sido mucho más descafeinada de lo que podría haber sido, al menos para la afición del Príncipe Felipe.
Por un lado, Ornella Bankolé, con contrato de desarrollo en Toronto Tempo, no disputó un solo minuto por decisión técnica y de hecho no entró ni en la convocatoria. Por el otro, Nadia Fingall, vinculada a Golden State Valkyries hasta que regrese a la disciplina con el equipo aragonés para la temporada 2026-27, estuvo tan solo dos minutos sobre el parqué, en los que no tuvo ninguna acción destacada, ni siquiera tiró a canasta. El encuentro finalizó con victoria para el equipo de California por 75 a 83.
Una vez finalicen su periplo veraniego en suelo norteamericano, ambas jugadoras regresarán a la disciplina del Casademont Zaragoza de cara a preparar la próxima temporada. Mientras tanto, la exrojilla Carla Leite, ahora en Portland Fire, se enfrentará a Las Vegas Aces en la madrugada de este viernes a las 4:00 hora española.
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