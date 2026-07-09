Rodrigo San Miguel visita el Campus de Albarracín del Casademont Zaragoza

El Campus de Verano de Albarracín, organizado por la Fundación Basket Zaragoza, continúa desarrollando su actividad en la localidad turolense y ha sumado una nueva jornada de ilusión para sus participantes. Tras colgar el cartel de completo al agotar las 500 plazas ofertadas para este verano, los 125 chicos y chicas inscritos en el segundo turno de esta actividad, desarrollado entre el 4 y el 11 de julio, han recibido la visita de una figura histórica del club: Rodrigo San Miguel.

El exjugador, que defendió la camiseta del Casademont Zaragoza sobre la pista en la temporada 2003-04 y entre 2019 y 2022 y que posteriormente fue ayudante técnico de Porfirio Fisac, compartió una enriquecedora jornada con los jóvenes deportistas. Durante el encuentro, San Miguel protagonizó un distendido turno de preguntas en el que repasó los momentos más destacados de su trayectoria profesional y deportiva en la élite del baloncesto. De este modo, los alumnos conocieron de primera mano su experiencia representando a la entidad rojilla en la Liga Endesa, así como el aprendizaje adquirido tanto desde la perspectiva de jugador como desde el banquillo.

El que fuera entrenador interino en los últimos cinco encuentros de la temporada 2024-25, tras la salida de Fisac y que ahora es miembro del cuerpo técnico de Gonzalo García de Vitoria, animó a todos los presentes a disfrutar del deporte, a esforzarse en el día a día y a mantener la ilusión por el aprendizaje continuo en el baloncesto. El encuentro concluyó entre aplausos, firmas de autógrafos y fotografías para el recuerdo de los acampados.

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Esta actividad da continuidad a las visitas profesionales programadas por la Fundación Basket Zaragoza en Albarracín, donde en jornadas previas también estuvo presente el jugador del primer equipo del Casademont Zaragoza, Jaime Fernández, quien de igual manera compartió consejos y firmó autógrafos con los jóvenes en las pistas turolenses.