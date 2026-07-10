Casademont Zaragoza
La ACB elige la mejor canasta ganadora de la temporada... y, si usted es del Casademont Zaragoza, la ha visto 100 veces
El triple salvador de Spissu en Lugo ha sido seleccionado por la propia competición como el mejor y más decisivo del curso
Nunca olvidará la afición del Casademont Zaragoza el triple salvador que tejieron entre Bell-Haynes y Spissu en Lugo. Ese lanzamiento, sumado a todo lo que pasó en los segundos previos para que pudiera llegar a producirse, es hitoria del equipo aragonés. Pero fue algo tan mágico e insólito que a la propia ACB no le ha quedado más remedio que elegir a la acción final del Breogán-Casademont como la mejor del año.
Un triple de Kuric, del Andorra, para ganar en Tenerife (un triunfo que, curiosamente, complicó mucho en su momento la salvación del Casademont) fue seleccionado como la tercera y la segunda recayó en Markus Howard (Baskonia), también sobre la bocina, para superar al Unicaja en el Martín Carpena fue la segunda.
Pero la número uno no podía ser otra. Una acción que a poco siga usted la actualidad del Casademont Zaragoza ha podido ver, sin exagerar, 100 veces. Una secuencia, desde el fallo intencionado de Bell-Haynes en el tiro libre hasta que la pelota de Spissu traspasa el aro del Pazo de los Deportes, que tiene todos los ingredientes para ser eterna.
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