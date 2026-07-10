El Casademont ficha a Roberts Blumbergs: el '4' que se echaba de menos

Como agua de mayo le va a venir Roberts Blumbergs al Casademont Zaragoza. El club aragonés ha hecho oficial este viernes el fichaje del ala-pívot letón (28 años, 2,08m) para que refuerce el juego interior del equipo la próximo temporada, firmando un contrato hasta junio de 2027.

Blumbergs, que llega del baloncesto turco y se enfrentó la campaña pasada con el Casademont defendiendo la camiseta del Petkim Spor, es un '4' que tiene un perfil que lleva tiempo echando de menos los aragoneses. El de Letonia puede abrir el campo y es una amenaza desde el triple, ya que en su carrera bordea el 40% de acierto en esta disciplina, algo que le ha faltado últimamente al Casademont, especialmente el curso pasado.

Formado en el baloncesto de su país natal, Blumbergs vivió una temprana etapa en el baloncesto alemán y en la NCAA de la mano de la Gran Canyon University. Su debut profesional se produjo de nuevo en Leton, en el Valmiera Glass VIA. Palencia fue su experiencia española, mientras que en los últimos años ha militado en el Aris griego, y en el Galatasaray y Petkim Spor turcos.

En el encuentro que le midió al Casademont Zaragoza, Blumbergs fue uno de los jugadores más destacados en ambos partidos frente a nosotros. En la Liga turca, sus promedios fueron de 8,6 puntos, 4,6 rebotes y un 40% en tiros de tres puntos.

Carrera

Ha sido internacional con las categorías inferiores de Letonia (U16, U18 y U20) y posteriormente ha formado parte de convocatorias de la selección absoluta, consolidándose como uno de los mejores ala-pívots del baloncesto letón. En las últimas ventanas FIBA ha sido uno de los jugadores más destacados del equipo nacional letón y actualmente se encuentra concentrado con su selección para esta nueva ronda de FIBA European Qualifiers de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2027.

"¡Bienvenido a Zaragoza, Roberts!", le desea el club aragonés en la nota en la que ha comunicado la contratación del jugador letón