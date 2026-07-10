Decisión inentendible de la FEB contra el Casademont Zaragoza en el sorteo de Liga: no podrá jugar la última jornada en el Príncipe Felipe porque se estará celebrando la Final Six

Sorteo de la Liga Femenina Endesa y...primer lío a la vista en el que está involucrado el Casademont Zaragoza. El equipo aragonés no podrá disputar la última jornada de Liga, contra el IDK Euskotren, en el Príncipe Felipe. Esa última cita del calendario, el fin de semana del 17 de abril, coincide con la celebración de la Final Six de la Euroliga, por lo que el pabellón estará ocupado.

La única posibilidad de que el Casademont pueda cerrar la competición regular en su hogar es precisamente... ser uno de los seis mejores equipos de Europa, como ya consiguió la pasada campaña. En ese caso, el encuentro ante las vascas, por motivos obvios, tendrá que ser aplazado. Cosa que no dejaría de ser llamativa siendo que es una última jornada y puede haber muchas cosas en juego. Pero ese sería el mal menor para el club aragonés.

Si el Casademont no está en la Final Six, ese fin de semana sí que tendrá que verse las caras con el IDK, aunque no lo podrá hacer en el Príncipe Felipe porque allí se decidirá durante esos días quién es el nuevo campeón de Europa. Al equipo zaragozano no le quedará otra opción que buscar una alternativa. La más probable, el pabellón S. XXI. Esa sería una solución, aunque en ese lugar el aforo es mucho menor que en el Felipe, un agravio que no es entendible sabiéndose desde hace meses que la Final Six se disputará en Zaragoza.

El sorteo

Por lo demás, el sorteo de la competición doméstica se ha celebrado este viernes. ¡Con las espadas en todo lo alto! Así deberán iniciar la competición los 16 equipos que formarán parte esta temporada 2026/27 de una LF Endesa que ha sorteado en el día de hoy su calendario de competición. Una hoja de ruta que ha dibujado un apasionante camino para una temporada que dará comienzo con la disputa de la Supercopa LF Endesa en Torrejón de Ardoz y que dará paso a siete intensos meses de Liga Regular en los que se pondrán en juego tanto los billetes para la disputa de la Copa de S.M La Reina como el pase a los Playoffs por el título.

De este modo, la competición dará comienzo el próximo sábado 3 de octubre con una primera jornada en la que uno de los primeros focos de atención estará en las pistas de los recién llegados ya que el Azulmarino Mallorca debutará en Son Moix recibiendo al vigente campeón liguero, Valencia Basket, mientras que el Celta Femza Zorka regresará a la élite ante su afición y con el Gernika Bizkaia como rival. Un primer fin de semana de competición en el que el renovado Meins Avenida iniciará su camino ante el Cadí La Seu, en el que el Casademont Zaragoza reseteará su proyecto recibiendo al Impulso 360 CAB Estepona o en el que el el BAXI Ferrol y el Durán Maquinaria Ensino iniciarán el curso en territorio gallego recibiendo a dos conjuntos vascos, el Kutxabank Araski y el Mirai Euskotren. Y todo ello sin perder de vista a un Spar Girona que disputará su primer asalto visitando al Movistar Estudiantes.

El inicio de un camino que alcanzará uno de sus momentos más calientes coincidiendo con el periodo navideño. Porque será ahí cuando las dos últimas jornadas de la primera vuelta marquen el camino hacia la Copa de la Reina LF Endesa. Un total de 8 billetes que podrían llegar a decidirse en la jornada de los derbis navideños, la de un 22 de diciembre en la que el BAXI Ferrol se medirá al Celta Femxa Zorka en Punta Arnela, en la que el Cadí La Seu recibirá a sus vecinas del Spar Girona en el Palau y en la que el Mirai Euskotren se desplazará a Maloste para enfrentarse al Gernika Bizkaia. Una jornada 14 que precederá al término de la primera vuelta en la jornada unificada del 29 de diciembre (J.15) y que traerá el corte clasificatorio para la cita copera.

Días grandes

Una temporada en la que el gran clásico entre Meins Avenida y Spar Girona llegará en las jornadas 11 (Girona) y 22 (Salamanca) y en la que el campeón de Liga y Copa, Valencia Basket, y el campeón de la Supercopa, Casademont Zaragoza, se verán las caras en la última jornada de la primera vuelta en Zaragoza (J.15) y en Valencia en la jornada previa a la Copa de la Reina (J.27) que se disputará en la capital aragonesa entre el 25 y el 28 de marzo. Citas con las que el calendario irá arrancando hojas hasta poder alcanzar unos Playoffs que citarán a los candidatos por el título tras la disputa de la última jornada el 17 de abril, coincidiendo con la Final Six de la Euroliga.