Un jugador del Casademont Zaragoza que sonó para volver ficha por el Joventut

El Casademont Zaragoza necesitaba un ala-pivot y Emir Sulejmanovic, un lugar donde sentirse importante tras su decepcionante paso por el Unicaja. Que sus caminos volvieran a unirse tenía sentido, pero finalmente ese regreso no se producirá porque el jugador bosnio ha fichado por el Joventut de Badalona. El anuncio se ha producido el mismo día que el club aragonés ha hecho oficial la llegada de Blumbergs

"El ASISA Joventut y Emir Sulejmanovic han llegado a un acuerdo para las próximas dos temporadas, y el jugador bosnio firma hasta el 30 de junio del 2028. El ala-pívot llega a Badalona para reforzar el juego interior verdinegro y dar un plus de intensidad a la pintura. Sulejmanovic (Srebrenica, Bosnia y Herzegovina, 13/07/1995) es un ala-pívot de 2'05m que destaca por su entrega, su agresividad competitiva y su capacidad para dominar el rebote. Es un jugador físico, muy intenso en defensa, con movilidad para correr la pista y recursos ofensivos para generar ventajas tanto cerca del aro como del tiro exterior. Su versatilidad le permite ocupar ambas posiciones interiores, convirtiéndolo en un perfil muy completo y de gran valor para el equipo", presenta el club catalán a su nuevo fichaje.

Sulejmanovic llegó al Casademont hace temporadas procedente del Bilbao Basket. Durante toda su etapa en la Liga ACB se había mostrado como un jugador sólido, de equipo, de los que siempre suman. En Zaragoza ha dado un paso más y se ha convertido en una pieza imprescindible, protagonizando este último curso la mejor temporada de su carrera en la Liga Endesa, donde lleva comptiendo ocho años. La pasada campaña, pagó su cláusula para fichar por el Unicaja.