El Casademont Zaragoza permanece atento al futuro de Brussino

El futuro de Nico Brussino está, a día de hoy, entre La Laguna Tenerife, el Unicaja de Málaga y el Casademont Zaragoza. El alero argentino, una de las piezas clave de uno de los mejores Basket Zaragoza de la historia, podría regresar al equipo aragonés, aunque su incorporación no se antoja fácil ya que el conjunto aurinegro es el parte con ventaja.

Tras el inesperado descenso del Dreamland Gran Canaria a la Primera FEB, el alero le ha comunicado a su club, con el que tiene contrato, que quiere buscar una salida y continuar su carrera en la Liga Endesa, pero el conjunto insular pide una compensación económica para liberarle.

Brussino, que ya estuvo en La Laguna Tenerife justo antes de firmar por el Casademont Zaragoza, desea simplemente cambiar de isla y de hecho habría incluso llegado a un acuerdo en cuanto a condiciones económicas y de duración contractual, pero el club tinerfeño en un primer momento era muy reacio a pagar por el jugador, pero ahora lo ve como un objetivo prioritario, igual que Ethan Happ para el puesto de pívot, y apunta a desenquistarse.

Pero, si no llegase a buen puerto, emerge el Casademont Zaragoza, que sí que estaría dispuesto a abonar dinero por el argentino, un jugador diferencial y que ya demostró su calidad en el Príncipe Felipe, y además le mantendría la ficha que percibe en el Gran Canaria.

Sin embargo, la operación no será sencilla. Por un lado, está la intención de Brussino de jugar en el La Laguna Tenerife y que el club aurinegro le mejoraría la ficha del Gran Canaria. Y, además, el Unicaja de Málaga también lo quiere y, como sucediera con Txus Vidorreta, podría impedir el regreso de Brussino a Zaragoza.

El Casademont está muy atento a todas las situaciones. Primero, que no haya acuerdo entre el Gran Canaria y el Tenerife por el traspaso y, segundo, que el Unicaja no termine de apostar por el argentino y que no llegue a un entendimiento o con el club insular o con el jugador. Ahí emergería el Casademont Zaragoza, que está esperando por si se abre la vía de Brussino para lanzarse a por un baloncestista que sería capital en el nuevo proyecto rojillo.

El argentino llegó al Casademont Zaragoza en la campaña 19-20 procedente precisamente del entonces Iberostar Tenerife y se mostró como un jugador muy fiable y anotador. Fue parte fundamental del histórico tercer puesto de aquella temporada que tuvo que terminar de forma abrupta y extraña por la pandemia e hizo 12,5 de valoración media por partido. Ante el Gran Canaria logró 20 puntos y 9 rebotes en su mejor partido, firmando un gran 34 de valoración.

En su segundo curso, pese a casi mantener sus registros por partido, no estuvo tan fino, como el resto del equipo, aunque sí que hizo ocho partidos con 20 o más de valoración. Acabó marchándose al Gran Canaria, donde ha permanecido estas últimas cuatro temporadas.

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El Casademont, en caso de que regresase Brussino, se aseguraría amenaza de tres, altura defensiva, intensidad y puntos y sería un fichaje de garantías para sustituir a Santi Yusta en cuanto a calidad y peso ofensivo en el equipo. Además, cuenta con el plus de que ya conoce la casa, a la afición y la exigencia de cara a un proyecto que no se puede permitir un tropiezo como el de la pasada campaña, salvado al final en detrimento precisamente de su club, el Gran Canaria.