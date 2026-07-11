Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edu EspiauGolpe empresa israelíBailarina viralPiscinas HuescaPedro PauloVictoria España
instagramlinkedin

Gonzalo García de Vitoria, visita de lujo al campus del Casademont de Albarracín

El técnico del primer equipo ha compartido una jornada de mucho baloncesto

Gonzalo García de Vitoria, durante le campus del Casademont.

Gonzalo García de Vitoria, durante le campus del Casademont. / Casademont Zaragoza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. B. L.

Zaragoza

Los jóvenes jugadores y jugadoras que esta semana se encuentran en el campus del Casademont Zaragoza de Albarracín siguen recibiendo visitas de lujo de las que aprender tanto dentro como fuera de la pista.

Gonzalo García de Vitoria, entrenador del primer equipo y que logró la permanencia en las tres últimas jornadas al frente del Casademont, estuvo de visita este sábado en la localidad turolense, donde compartió vivencias con los jóvenes.

Noticias relacionadas

Es la tercera visita de relumbrón que recibe el campus del Casademont esta semana. Primero fue Jaime Fernández, jugador del primer equipo, y el segundo que compartió experiencias con los jugadores fue Rodrigo San Miguel, miembro del cuerpo técnico del equipo aragonés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Decisión inentendible de la FEB contra el Casademont Zaragoza en el sorteo de Liga: no podrá jugar la última jornada en el Príncipe Felipe porque se estará celebrando la Final Six
  2. Ornella Bankolé debuta en la WNBA con gazapo al Casademont Zaragoza incluido
  3. Sergi García es nuevo jugador del Casademont Zaragoza
  4. El Efes turco está cerca de fichar a Santi Yusta, capitán del Casademont Zaragoza
  5. El Casademont Zaragoza ficha a Caleb Homesley como francotirador
  6. El Casademont Zaragoza ficha a Roberts Blumbergs: el '4' que se echaba de menos
  7. Álex Moreno, exjugador del Casademont Zaragoza: 'Ya sabía que después de este año se iba a cerrar mi etapa, pero estoy muy contento de cómo han ido estos diez años
  8. Descafeinado 'derbi' en la WNBA entre las jugadoras del Casademont Zaragoza Bankolé y Fingall

Gonzalo García de Vitoria, visita de lujo al campus del Casademont de Albarracín

Gonzalo García de Vitoria, visita de lujo al campus del Casademont de Albarracín

El Casademont Zaragoza permanece atento al futuro de Brussino

El Casademont Zaragoza permanece atento al futuro de Brussino

Un jugador del Casademont Zaragoza que sonó para volver ficha por el Joventut

Un jugador del Casademont Zaragoza que sonó para volver ficha por el Joventut

Decisión inentendible de la FEB contra el Casademont Zaragoza en el sorteo de Liga: no podrá jugar la última jornada en el Príncipe Felipe porque se estará celebrando la Final Six

Decisión inentendible de la FEB contra el Casademont Zaragoza en el sorteo de Liga: no podrá jugar la última jornada en el Príncipe Felipe porque se estará celebrando la Final Six

El Casademont Zaragoza ficha a Roberts Blumbergs: el '4' que se echaba de menos

El Casademont Zaragoza ficha a Roberts Blumbergs: el '4' que se echaba de menos

La ACB elige la mejor canasta ganadora de la temporada... y, si usted es del Casademont Zaragoza, la ha visto 100 veces

La ACB elige la mejor canasta ganadora de la temporada... y, si usted es del Casademont Zaragoza, la ha visto 100 veces

Rodrigo San Miguel visita el campus de Albarracín del Casademont Zaragoza

Rodrigo San Miguel visita el campus de Albarracín del Casademont Zaragoza

El agridulce epílogo de Santi Yusta en el Casademont Zaragoza

Tracking Pixel Contents