Gonzalo García de Vitoria, visita de lujo al campus del Casademont de Albarracín
El técnico del primer equipo ha compartido una jornada de mucho baloncesto
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Zaragoza
Los jóvenes jugadores y jugadoras que esta semana se encuentran en el campus del Casademont Zaragoza de Albarracín siguen recibiendo visitas de lujo de las que aprender tanto dentro como fuera de la pista.
Gonzalo García de Vitoria, entrenador del primer equipo y que logró la permanencia en las tres últimas jornadas al frente del Casademont, estuvo de visita este sábado en la localidad turolense, donde compartió vivencias con los jóvenes.
Es la tercera visita de relumbrón que recibe el campus del Casademont esta semana. Primero fue Jaime Fernández, jugador del primer equipo, y el segundo que compartió experiencias con los jugadores fue Rodrigo San Miguel, miembro del cuerpo técnico del equipo aragonés.
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