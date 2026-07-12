Un ex del Casademont Zaragoza refuerza al Gran Canaria tras la salida de Brussino

Joaquín Rodríguez jugará la temporada que viene en el Gran Canaria. El exjugador del Casademont Zaragoza, tras su breve paso por Uruguay este verano para ganar la Liga de su país natal, da un paso atrás y jugará en Primera FEB a pesar de su buen rendimiento la pasada campaña en el Príncipe Felipe.

"Joaquín Rodríguez (Soriano, Uruguay, 1999) aterrizará en la isla procedente de Casademont Zaragoza para afrontar un nueva etapa en España vistiendo los colores del Dreamland Gran Canaria", explica el club canario en un comunicado. "En esta última campaña en Liga Endesa, el uruguayo tuvo una gran importancia en Casademont Zaragoza, disputando 34 encuentros y firmando una media de 8.3 puntos, 3.5 rebotes y 2.6 asistencias", añade.

El escolta firmó con el Casademont Zaragoza en 2024 tras ser uno de los mejores jugadores de Primera FEB con el Real Betis. Tras un inicio de curso 24-25 sin mucho protagonismo, se marchó cedido al Estudiantes, donde volvió a brillar en la segunda categoría del baloncesto español. El pasado verano parecía el último jugador en la rotación de la plantilla de 13 jugadores de Jesús Ramírez, pero la lesión de Kabaca antes de empezar a jugar le hizo un hueco en el equipo. Y el uruguayo lo aprovechó y firmó un buen curso, aunque el Casademont y el jugador decidieron separar sus caminos.