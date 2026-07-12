Nico Brussino regresa al Casademont Zaragoza cinco años después

Nico Brussino ya es oficialmente nuevo jugador del Casademont Zaragoza por segunda vez. El alero argentino regresa a la disciplina rojilla cinco años después de su salida rumbo al Dreamland Gran Canaria y llega mediante un acuerdo de traspaso por sus derechos. Ha firmado por dos temporadas.

El Casademont ya tiene a un alero de muchas garantías para cubrir el importante hueco que ha dejado Santi Yusta, máximo anotador nacional en la última temporada y que cerró su etapa en el Príncipe Felipe tras cinco cursos. El madrileño vino para cubrir al argentino y ahora el círculo se cierra con Brussino sustituyendo al capitán.

El alero era uno de los grandes objetivos del Casademont Zaragoza una vez cerrada la plantilla en cuanto a cupos nacionales, pero no ha sido fácil su incorporación. Brussino, pese a tener ofertas económicamente superiores de Turquía, priorizaba a sus 33 años seguir en la Liga Endesa, donde ha desarrollado la mayoría de su carrera deportiva.

El primer deseo del jugador era el regreso a La Laguna Tenerife y el club aurinegro también le quería, pero era reacio a pagar dinero por el alero y tampoco llegó a un acuerdo con el Dreamland Gran Canaria en cuanto a intercambio de jugadores. El Casademont, que contó con el extra del traspaso de Yusta al Efes turco, sí que estaba dispuesto a pagar una compensación económica al equipo canario y a mantenerle la ficha a Brussino en un órdago a la mayor por un jugador diferencial. El Unicaja Málaga también mostró interés, pero sin llegar a apretar el gatillo del todo, al contrario que con Txus Vidorreta.

A última hora de la tarde de este sábado, el Dreamland Gran Canaria anunció la desvinculación de Brussino mediante un acuerdo de los derechos deportivos a otro club y en las últimas horas, por el cambio horario entre Argentina y España, ya que el alero se encuentra en su tierra natal, se terminó de abrochar su regreso, que ya es oficial.

Un seguro y que conoce la Liga

Deportivamente no hay ninguna duda de la calidad del jugador. Esta temporada ha promediado 11.8 de valoración y 10.8 puntos por partido con un 35% casi de acierto desde el triple. Está en el top 10 de máximos recuperadores y, gracias a su altura, también es un buen reboteador.

Sus números de puntos y de valoración media se han mantenido muy estables en estos últimos cinco años en Gran Canaria y también fueron similares en sus dos temporadas en el Casademont, donde fue importante en la plantilla de la 19-20, una de las mejores de la historia de la entidad. Además, se trata de un anotador puro, como ya demostró en su etapa en Zaragoza, donde dejó grandes actuaciones, y un jugador fiable en líneas generales.

En 14 partidos de Liga Endesa valoró 20 o más y, en dos de ellos, superó la treintena. Uno ante el Gran Canaria en la 19-20 (20 puntos y 34 de valoración) y otro contra el GBC en la siguiente (23 puntos, 31 de valoración).

Un pívot, un '4' y otro escolta faltan

Con el fichaje de Nico Brussino van colocándose las piezas del puzzle del nuevo Casademont Zaragoza en la muy necesaria reconstrucción para evitar el drama del descenso que sí que viene de sufrir precisamente el argentino en Gran Canaria.

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El puesto de base está más que cubierto con Bell-Haynes, Vives y Sergi García. Para el escolta, Homesley se reecontrará con Brussino en el Felipe, pero quedaría un exterior más. El argentino hará pareja en el '3' con Miguel González y, en principio, también queda cerrada esta posición. Faltaría un ala-pívot más físico para acompañar a Blumbergs y Jaime Fernández y un '5' de enjundia junto a Olaseni, quien se ganó a pulso la renovación a final de curso.